واکنش مسکو به ادعاهای مکرون علیه روسیه
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت رئیسجمهور فرانسه با صحبتهایش عملاً به کییف دستور انجام حملات تروریستی علیه غیرنظامیان روسی را میدهد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۹۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه چهارشنبه با انتشار پیامی گفت: امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، با اظهار نظراتش مبنی بر «افزایش فشار بر روسیه»، عملا به کییف دستور انجام حملات تروریستی علیه غیرنظامیان روسی را میدهد.
بنا بر این گزارش، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه در ادامه تاکید کرد: مکرون با درخواست افزایش فشار بر روسیه، مستقیما دستور حملات تروریستی علیه غیرنظامیان را میدهد. فرانسه باید بداند که رهبری آن شخصا در فعالیتهای تروریستی علیه زنان و کودکان دست دارد.
رئیسجمهور فرانسه پیشتر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: اتحادیه اروپا و شرکای آن به افزایش فشار بر روسیه و افزایش حمایت نظامی از کییف ادامه خواهند داد.
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