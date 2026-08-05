نبض خبر
پزشکیان: میخواهند ما را زمینگیر و مردم به اعتراض وادار کنند
مسعود پزشکیان در آستانه آغاز سومین سال ریاستجمهوری، در گفتوگویی تاکید کرد: «...اوضاعی که اکنون با آن مواجهیم، سختترین شرایط ممکن در طول تاریخ پس از انقلاب بوده است. تحریمها وجود داشت و شدیدتر شد. پس از آن، بانکها و روند مالی ما را نیز تحریم کردند. به این قناعت نکردند و جنگ به راه انداختند. باز هم به این قناعت نکردند و ما را محاصره کردند. یعنی در بدترین شرایط ممکن میخواهند ما را زمینگیر کنند... وقتی با مردم باشیم، هیچ قدرتی نمیتواند ما را زمینگیر کند؛ بهشرط آنکه این را از ته دل بپذیریم و باور کنیم. اکنون تمام نقشههایی که آنها میکشند و فشارهایی که وارد میکنند، برای این است که مردم را ناراضی و بهاصطلاح به اعتراض وادار کنند. اما این مردم نجیباند؛ برای ایران، کشور و آینده کشورشان ایستادهاند و خواهیم ایستاد...» این بخش از اظهارات رئیس دولت چهاردهم را به طور کامل میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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