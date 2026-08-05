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اعلام هدف قرار دادن نفتکش عربستانی در خلیج عدن

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن یک نفتکش عربستانی در خلیج عدن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۸۵
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یمن

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که با یاری خداوند، نفتکش سعودی «Daisy» در خلیج عدن با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار داده شد.

بر اساس این بیانیه، این عملیات با موفقیت به هدف خود دست یافت و نفتکش مذکور آسیب دید و مجبور به بازگشت شد.

در این بیانیه آمده است که هدف قرار دادن این کشتی در چارچوب اجرای تصمیم ممنوعیت کشتیرانی دریایی برای دشمن سعودی و بر اساس معادله «محاصره در برابر محاصره» انجام شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که تمامی تحرکات کشتی‌های نفتی عربستانی با دقت رصد می‌شود و اجازه عبور هیچ کشتی‌ چه از جنوب دریای سرخ و چه از شمال آن، داده نخواهد شد؛ مگر آنکه مطالبات مشروع ملت یمن برآورده شده و محاصره این کشور رفع شود.

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