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کد خبر:۱۳۸۸۳۸۳
کد خبر:۱۳۸۸۳۸۳
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نظرات: ۲
نبض خبر

توصیف قابل تامل از شیوه غرق شدن ناوشکن دنا

توصیف قابل تامل ناو سروان مجید عمرانی از شیوه غرق شدن ناوشکن دنا توسط زیردریایی آمریکایی در جریان جنگ رمضان را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران ویدیو ناوشکن دنا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
0
پاسخ
باید فورا عوضش حتما یک ناو امریکایی را به هر قیمتی شده غرق می کردیم
حمید
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
0
پاسخ
من احساسمی کنم آمریکاییها در عملیات هایشان، سعی می کنند از طرف مقابل زهر چشم بگیرند و بی رحمی خود را به رخ طرف مقابل بکشند مثل کشتار کودکان میناب یا شلیک به ناو دنا یا شلیک موشک به خانه آن خانواده بسه نفره بندر عباسی.احتمالا در گذشته در جنگ ها اینطور عمل کردند و جواب گرفتند یا خوی درندگی دارند و این بی رحمی بخشی از فرهنگ اجتماعی آنهاست که البته کسانیکه در آمریکا زندگی کرده اند آن را توصیف کرده آند.در آیه قرآن به مسلمانان دستور مقابل به مثل داده شده است.قرآن می‌فرماید: «فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَیکمْ»[1] هرکس به شما تعدّى و تجاوز کرد، به مانند آن بر او تعدّى کنید.
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