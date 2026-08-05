نبض خبر
جزئیات توافق ایران و عمان درباره تنگه هرمز به روایت معاون عراقچی
کاظم غریبآبادی معاون وزیرامورخارجه درباره توافق تازه ایران و عمان درباره تنگه هرمز از پیشرفت چشمگیر مذاکرات ایران و عمان درباره ترتیبات جدید عبور و مدیریت تنگه هرمز خبر داد و گفت تفاهمات دو طرف در آستانه نهایی شدن است. غریب آبادی تاکید کرد: «... تفاهم با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست... تفاهم با عمان به معنای اجرای بند ۵ یادداشت تفاهم اسلامآباد نیست» جزئیات را به روایت غریب آبادی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر کاظم غریب آبادی توافق ایران و آمریکا توافق ایران و عمان تنگه هرمز ویدیو کنترل تنگه هرمز
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عمان بدون اجازه ترامپ ابم نمیخوره ترامپ بدون اجازه اسرائیل بنظرتون میذارن چیزی گیر ما بیاد یا فق دنبال وقت تلف کردن برای کنترل قیمت نفت و ریختن نقشه های جدیدا