جزئیات توافق ایران و عمان درباره تنگه هرمز به روایت معاون عراقچی

کاظم غریب‌آبادی معاون وزیرامورخارجه درباره توافق تازه ایران و عمان درباره تنگه هرمز از پیشرفت چشمگیر مذاکرات ایران و عمان درباره ترتیبات جدید عبور و مدیریت تنگه هرمز خبر داد و گفت تفاهمات دو طرف در آستانه نهایی شدن است. غریب آبادی تاکید کرد: «... تفاهم با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست... تفاهم با عمان به معنای اجرای بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نیست» جزئیات را به روایت غریب آبادی را می‌بینید و می‌شنوید.