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کد خبر:۱۳۸۸۳۸۱
کد خبر:۱۳۸۸۳۸۱
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نظرات: ۲
نبض خبر

جزئیات توافق ایران و عمان درباره تنگه هرمز به روایت معاون عراقچی

کاظم غریب‌آبادی معاون وزیرامورخارجه درباره توافق تازه ایران و عمان درباره تنگه هرمز از پیشرفت چشمگیر مذاکرات ایران و عمان درباره ترتیبات جدید عبور و مدیریت تنگه هرمز خبر داد و گفت تفاهمات دو طرف در آستانه نهایی شدن است. غریب آبادی تاکید کرد: «... تفاهم با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست... تفاهم با عمان به معنای اجرای بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نیست» جزئیات را به روایت غریب آبادی را می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
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0
پاسخ
عمان بدون اجازه ترامپ ابم نمیخوره ترامپ بدون اجازه اسرائیل بنظرتون میذارن چیزی گیر ما بیاد یا فق دنبال وقت تلف کردن برای کنترل قیمت نفت و ریختن نقشه های جدیدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
0
پاسخ
به عنوان یک شهروند واقعا از تلاش های وزارت خارجه تشکر می کنم و برایشان آرزوی توفیق دارم.
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