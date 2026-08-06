ماجرای نصب سنگ مزار اکبر عبدی چیست؟ + عکس
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رسم است که وقتی فردی به رحمت خدا میرود حدود ۴۰ روز پس از درگذشت او، سنگی با نام و نشان متوفی وگاهی همراه با دلنوشتهای از خانواده بر مزار او گذاشته شود، اما هنوز دو هفته از درگذشت اکبر عبدی نگذشته که سنگی بر مزار این بازیگر نصب شده، در صورتی که گویا خانواده عبدی از آن بیاطلاع بودهاند.
اخیراً تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان میدهد یک یا چند نفر از طرفداران اکبر عبدی - بازیگر تازه در گذشته سینما، تئاتر و تلویزیون- سنگی را بر مزار این بازیگر از طرف "دوستداران و هوادارانش و به نام ملت ایران" نصب کردهاند.
پیگیریهای خبرنگار ایسنا از برخی نزدیکان خانواده این هنرمند حاکی از این موضوع است که نصب سنگ بدون اطلاع خانواده انجام شده و گویا قرار است سنگی که مدنظر همسر و دختر زندهیاد اکبر عبدی است در زمان مناسب خود نصب شود.
در پرسوجوهای دیگر از برخی افراد مطلع گفته میشود که انجام چنین اقداماتی در قطعه هنرمندان و سپس انتشار آن در صفحات شخصی افراد در فضای مجازی، پیشتر هم سابقه داشته و جذب مخاطب یا همان فالوور از دلایل اصلی آن است همچنین مورد دیگری که به آن اشاره میشود علاقه مندی برخی کسانی است که در سنگ بری های اطراف بهشت زهرا فعالیت دارند و دوست دارند نصب هنرمندان مشهور را برعهده داشته باشند.
دراین مورد، یک پرسش مهم این است که آیا در بهشتزهرا -بویژه در قطعه هنرمندان- ساز و کاری برای جلوگیری از اتفاقهای این چنینی و حفظ حرمت متوفی و آنچه مربوط به حریم خصوصی خانواده اوست، وجود دارد؟ و آیا اساسا باید چنین چیزی وجود داشته باشد؟
نکته بعدی این است که اگر خانواده عبدی از این اتفاق (نصب سنگ مزار از سوی هوادارن) ابراز نارضایتی کنند، در واقع حقی از آنها سلب شده، چرا که در نهایت این کار باید با نظر آنها و حتی ممکن است طبق وصیتی خاص انجام شود.
تمام اینها در حالی است که مراسم تشییع، خاکسپاری و حتی ترحیم این هنرمند در مسجد به دلیل ازدحام جمعیت با حاشیههای فراوانی روبرو شد که صدای اعتراض برخی از سینماگران را هم بلند کرد.
زندهیاد اکبر عبدی که بهار امسال مدتی را در بیمارستان بستری بود، شامگاه جمعه دوم مردادماه از دنیا رفت و دو روز بعد در میان جمع زیادی از چهرههای هنری، سینمایی و ورزشی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.