صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ماجرای نصب سنگ مزار اکبر عبدی چیست؟ + عکس

در حالی که تنها ۱۰ روز از خاکسپاری زنده‌یاد اکبر عبدی می‌گذرد، تصاویری از سنگ مزار این هنرمند در فضای مجاری می‌چرخد؛ سنگی که نه خانواده، بلکه طرفداران این بازیگر آن را نصب کرده‌اند!
کد خبر: ۱۳۸۸۳۸۰
| |
896 بازدید
اکبر عبدی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رسم است که وقتی فردی به رحمت خدا می‌رود حدود ۴۰ روز پس از درگذشت او، سنگی با نام و نشان متوفی وگاهی همراه با دلنوشته‌ای از خانواده بر مزار او گذاشته شود، اما هنوز دو هفته از درگذشت اکبر عبدی نگذشته که سنگی بر مزار این بازیگر نصب شده، در صورتی که گویا خانواده عبدی از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.

اخیراً تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد یک یا چند نفر از طرفداران اکبر عبدی - بازیگر تازه در گذشته سینما، تئاتر و تلویزیون- سنگی را بر مزار این بازیگر از طرف "دوستداران و هوادارانش و به نام ملت ایران" نصب کرده‌اند.

پیگیری‌های خبرنگار ایسنا از برخی نزدیکان خانواده این هنرمند حاکی از این موضوع است که نصب سنگ بدون اطلاع خانواده انجام شده و گویا قرار است سنگی که مدنظر همسر و دختر زنده‌یاد اکبر عبدی است در زمان مناسب خود نصب شود.

 


در پرس‌وجوهای دیگر از برخی افراد مطلع گفته می‌شود که انجام چنین اقداماتی در قطعه هنرمندان و سپس انتشار آن در صفحات شخصی افراد در فضای مجازی، پیش‌تر هم سابقه داشته و جذب مخاطب یا همان فالوور از دلایل اصلی آن است همچنین مورد دیگری که به آن اشاره می‌شود علاقه مندی برخی کسانی است که در سنگ بری های اطراف بهشت زهرا فعالیت دارند و دوست دارند نصب هنرمندان مشهور را برعهده داشته باشند.

دراین مورد، یک پرسش مهم این است که آیا در بهشت‌زهرا -بویژه در قطعه هنرمندان- ساز و کاری برای جلوگیری از اتفاق‌های این چنینی و حفظ حرمت متوفی و آنچه مربوط به حریم خصوصی خانواده اوست، وجود دارد؟ و آیا اساسا باید چنین چیزی وجود داشته باشد؟  

نکته بعدی این است که اگر خانواده عبدی از این اتفاق (نصب سنگ مزار از سوی هوادارن) ابراز نارضایتی کنند، در واقع حقی از آن‌ها سلب شده، چرا که در نهایت این کار باید با نظر آن‌ها و حتی ممکن است طبق وصیتی خاص انجام شود.  

تمام این‌ها در حالی است که مراسم تشییع، خاکسپاری و حتی ترحیم این هنرمند در مسجد به دلیل ازدحام جمعیت با حاشیه‌های فراوانی روبرو شد که صدای اعتراض برخی از سینماگران را هم بلند کرد.

زنده‌یاد اکبر عبدی که بهار امسال مدتی را در بیمارستان بستری بود، شامگاه جمعه دوم مردادماه از دنیا رفت و دو روز بعد در میان جمع زیادی از چهره‌های هنری، سینمایی و ورزشی در قطعه هنرمندان بهشت‌ زهرا به خاک سپرده شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اکبر عبدی بازیگر هنرمند بهشت زهرا سنگ قبر
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اکبر عبدی درگذشت
بازیگر پیشکسوت با کمر خمیده در مراسم اکبر عبدی
سیمرغی که دیر به اکبر عبدی رسید
پاسخ اکبر عبدی درباره نوشته سنگ قبرش!
درخواست خانواده اکبر عبدی برای یک گروه خاص
عکس | آزیتا حاجیان در مراسم تشییع اکبر عبدی
اکبر عبدی
آخرین اخبار
پدیده‌ای کم‌نظیر رژه ۶ سیاره در آسمان ایران! + عکس
بی‌ام‌و M۶۳۵ CSi؛ باید آن را مثل یک اثر تاریخی حفظ کرد یا به یک هیولای پیست تبدیلش کرد؟
رونمایی از شماره‌های ۷،۸ و ۱۰ جدید پرسپولیس
ماجرای نصب سنگ مزار اکبر عبدی چیست؟ + عکس
گرانی امروز نتیجه جنگ است یا بی‌تدبیری دولت؟ / ناترازی بنزین با گرانی حل نمی‌شود
چین می‌تواند با موشک اتمی به خاک آمریکا حمله کند!
وضعیت عجیب دفتر پزشکیان در زمان مصاحبه
اینفوگرافیک: حداقل سن دریافت گواهینامه در ایران
راهکار پزشکیان برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور
هشدار جدید و قاطع ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس
فرش قرمز برای چین و ترکیه/ چگونه بخشنامه جدید ارزی، بازارهای هدف ایران را تخریب کرد؟
روایت تازه پزشکیان از بمباران شورای امنیت ملی
قاچاق بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت در بندرعباس 
در جلسه پزشکیان و رهبر شهید درباره حوادث دی چه گذشت؟
توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و ماجرای علی الاصول
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
روایت سردار رادان از علت غیبتش در لحظه ترور
ایران و آمریکا امروز مذاکره می‌کنند؟ پاسخ قابل تامل
روایت قابل تامل آقای سخنگوی از پشت پرده احضار سفیر ایران در ونزوئلا
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۸ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۰ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۴ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005pBE
tabnak.ir/005pBE