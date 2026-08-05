صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بازداشت عامل ارسال تصاویر به رسانه‌های معاند در یزد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت فردی خبر داد که با تصویربرداری از لحظات پرتاب موشک‌های ایرانی و ارسال این تصاویر برای رسانه‌های معاند، امنیت کشور را به مخاطره انداخته بود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت فردی خبر داد که با تصویربرداری از لحظات پرتاب موشک‌های ایرانی و ارسال این تصاویر برای رسانه‌های معاند، امنیت...
کد خبر: ۱۳۸۸۳۷۳
| |
1223 بازدید
بازداشت

به گزارش تابناک به نقل از میزان، مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد اظهار کرد: شخصی که با تصویربرداری از لحظات پرتاب موشک‌های ایرانی، این تصاویر را برای رسانه‌های معاند، از جمله اینترنشنال و یک کانال معروف معاند ارسال کرده بود، با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستور مقام قضایی در یزد بازداشت شد.

وی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده، تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی، روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد تصریح کرد: با توجه به ارتکاب این اقدام در شرایط تهاجم دشمن، پرونده با لحاظ مقررات مربوط رسیدگی شده و در صورت اثبات جرم، امکان تشدید مجازات تا سه درجه وجود دارد.

حسن‌پور یادآور شد: برخی افراد بدون آگاهی از تبعات امنیتی و حقوقی، اقدام به ثبت یا انتشار تصاویر از نقاط حساس از جمله محل پرتاب یا اصابت موشک می‌کنند و آن را در فضای مجازی یا میان اطرافیان منتشر می‌کنند. این محتوا‌ها در ادامه ممکن است توسط رسانه‌های معاند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و علاوه بر ایجاد تهدید امنیتی، برای منتشرکننده نیز مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد.

وی همچنین با هشدار به شهروندان از عموم مردم خواست در صورت دریافت هرگونه تصویر، فیلم یا فایل صوتی مرتبط با مراکز حساس، تحرکات نظامی یا محل‌های پرتاب و اصابت موشک، از بازنشر یا انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها خودداری کنند. حتی انتشار با نیت اطلاع‌رسانی نیز می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کرده و تبعات قانونی برای فرد منتشرکننده داشته باشد. حفظ امنیت کشور در شرایط کنونی نیازمند دقت، مسئولیت‌پذیری و پرهیز از انتشار محتوای حساس در فضای مجازی است.

دادستانی یزد ضمن قدردانی از همراهی شهروندان در تأمین امنیت عمومی، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تصویربرداری یا فیلم‌برداری مشکوک از اماکن حساس یا موقعیت‌های خاص، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق شماره‌های ۱۱۰ (پلیس)، ۱۱۳ (وزارت اطلاعات)، ۱۱۴ (سازمان اطلاعات سپاه) یا شناسه @stdyazd۱۱۴ گزارش دهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یزد دادستان ارسال تصاویر رسانه های معاند بازداشت
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت ۷ نفر در ساوه به اتهام ارتباط با شبکه‌های معاند
هشدار پلیس درباره ارسال تصاویر در زمان آتش‌بس
دستگیری ۵ سرباز یک شبکه تروریستی
دستگیری عامل ارسال تصاویر به شبکه معاند در دورود
۲ عامل صهیونیست به دار آویخته شدند!
دستگیری ۴ وطن فروش وابسته به بیگانگان در تنکابن
سرشبکه جاسوسی مرتبط با موساد اعدام شد
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
روایت سردار رادان از علت غیبتش در لحظه ترور
ایران و آمریکا امروز مذاکره می‌کنند؟ پاسخ قابل تامل
روایت قابل تامل آقای سخنگوی از پشت پرده احضار سفیر ایران در ونزوئلا
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۵ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۷ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۰ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۴ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005pB7
tabnak.ir/005pB7