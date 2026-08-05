اذعان ونس به ۲۳۰ میلیارد دلار فساد مالی در آمریکا

به گزارش تابناک، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در یادداشتی برای روزنامه واشنگتن پست که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، نوشت: هنگامی که دولت چشم خود را بر کلاهبرداری می‌بندد، حفظ اعتماد در این باره غیرممکن است. هر دلاری که توسط یک جنایتکار دزدیده می‌شود، دلاری است که به آمریکایی‌هایی که به آن نیاز دارند، نمی‌رسد.

معاون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه تاکید کرد: وقتی رئیس‌جمهور ترامپ به قدرت رسید، این بحران را بررسی کرد و گفت دیگر بس است! ما حدود ۲۳۰ میلیارد دلار کلاهبرداری در سراسر مدیکر و مدیکید (برنامه‌ بیمه درمانی فدرال و پوشش مراقبت‌های بهداشتی) برنامه کمک‌های تغذیه‌ای تکمیلی، اقدامات وام دوران همه‌گیری مانند برنامه حفاظت از حقوق و دستمزد و سایر مزایای فدرال کشف کرده‌ایم.

وی افزود: تحلیل‌های داخلی ما نشان می‌دهد که ما تاکنون جلوی خروج ۵۶ میلیارد دلار هزینه‌های کلاهبرداری را گرفته‌ایم و به لطف تلاش‌های شرکای فدرال، ایالتی و محلی خود، حدود ۵۵ میلیارد دلار کیفرخواست، توافق و مجازات مدنی دیگر را تضمین کرده‌ایم.

ونس با اشاره به فساد مالی گسترده در ایالات متحده اذعان کرد: حقایق در برخی از این موارد منزجرکننده است. در یک نمونه از منطقه مینیاپولیس، یک آمریکایی معلول به مراقبت ۲۴ ساعته نیاز داشت که از یک برنامه مدیکید تحت مدیریت ایالت درخواست آن را کرده بود، اما چیزی دریافت نکرد. در عوض، یک کلاهبردار برای بیش از ۱ میلیون دلار خدمات ناموجود از این برنامه صورتحساب صادر کرده بود.

او درباره مورد دیگری از این موارد فساد مالی گفت: در یک مورد دیگر که در ایالت من، اوهایو، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت، دادستان‌های فدرال و ایالتی در ماه ژوئن اعضای یک حلقه کلاهبرداری ۳۰ میلیون دلاری مدیکید را که متهم به صدور صورتحساب برای خانواده‌ها برای خدمات سلامت رفتاری کودکان بودند، بدون اینکه حتی یک قدم برای ارائه مراقبت واقعی بردارند، متهم کردند.

معاون ترامپ در پایان افزود: قانون‌گذاران می‌توانند با تصویب اقداماتی برای تقویت نظارت و پاسخگویی برنامه‌های مزایای فدرال از طریق الزامات قوی‌تر اشتراک‌گذاری داده‌ها، کار خود را شروع کنند.