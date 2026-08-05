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لفاظی نتانیاهو علیه ایران و غزه

نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی با مخالفت دوباره با تشکیل کشور مستقل فلسطین، مدعی شد که این رژیم اجازه ایجاد «کشور فلسطینی» را نخواهد داد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه لفاظی های خود علیه ایران مدعی شد: اسرائیل مصمم به تداوم تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۶۳
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نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره مباشر، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر مخالفت خود را با تشکیل کشور مستقل فلسطین اعلام و ادعا کرد: «هرگز اجازه نخواهیم داد یک کشور فلسطینی تشکیل شود که هدفش نابودی ما باشد.»

وی همچنین با اشاره به روابط تل‌آویو و واشنگتن، دونالد ترامپ را «بزرگ‌ترین دوست اسرائیل» توصیف کرد، اما افزود که «موجودیت اسرائیل موضوع مذاکره نیست.»

نتانیاهو در بخش دیگری از اظهاراتش با تکرار ادعاهای ضدایرانی خود و تلاش برای غیرمسالمت‌آمیز جلوه دادن برنامه هسته‌ای ایران گفت که مصمم به ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

نخست‌وزیر جنگ طلب رژیم صهیونیستی در این باره تأکید کرد: «چه توافقی حاصل شود و چه نشود، هر اقدامی را که برای تضمین آینده خود لازم باشد انجام خواهیم داد.»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، پس از جنگ اخیر با ایران و بروز اختلافات آشکار با دولت دونالد ترامپ، تلاش دارد با تشدید لفاظی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و زیر سؤال بردن ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای تهران، بار دیگر زمینه تشدید تنش و حتی درگیری نظامی را فراهم کند.

نتانیاهو می‌کوشد با انتقال کانون توجه افکار عمومی از انتقادهای داخلی نسبت به عملکرد کابینه و پیامدهای جنگ اخیر، فشارهای سیاسی علیه خود را کاهش داده و بقای سیاسی‌اش را طولانی‌تر کند.

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