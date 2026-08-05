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پیام پزشکیان برای سالروز صدور فرمان مشروطه

رئیس‌جمهور، نهضت مشروطه را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و نماد بیداری، آزادی‌خواهی و قانون‌گرایی ملت ایران دانست و بر ضرورت بازخوانی و تبیین این میراث تاریخی برای نسل امروز و آینده تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۵۹
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در پیامی به همایش بزرگداشت یکصد و بیستمین سالگرد صدور فرمان مشروطه در تبریز، با تبریک فرارسیدن یکصد و بیستمین سال این رویداد تاریخی، اظهار کرد: ۱۲۰ سال از فراز تاریخی انقلاب مشروطه می‌گذرد؛ آرمان ملی که با همبستگی و وفاق اجتماعی به ثمر نشست و رویدادی که نقطه عطفی شکوهمند در تاریخ معاصر و نشانه روشن از بیداری، هوشمندی و آزادی‌خواهی ملت بزرگ ایران است.

وی افزود: مشروطه، پاسخ آگاهانه جامعه ایرانی به تنبه ناشی از چالش‌های تاریخی و منطقه‌ای بود؛ حرکتی اصیل که تحت هدایت و حمایت علمای بزرگ و با همبستگی بی‌نظیر آحاد مردم، حاکمیت قانون، عدالت‌خواهی و استقلال‌طلبی را به عنوان خواست عمومی تثبیت کرد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: این جنبش پیشگام که نخستین تجربه نظام پارلمانی و قانون‌گرایی را در خاورمیانه رقم زد، نشان داد که مردم‌سالاری و شورا ریشه در اندیشه و معارف دینی این مرز و بوم دارد؛ حقیقت والایی که با تمسک به تعبیر شریف قرآن که می‌فرماید «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»، زینت‌بخش نهاد قانونگذاری در ایران شد و الگویی ماندگار از حکمرانی متکی بر خواست مردم را پیش روی ملت‌های منطقه نهاد.

پزشکیان با اشاره به جایگاه آذربایجان در نهضت مشروطه، تصریح کرد: در این میان، نقش خطه قهرمان‌پرور آذربایجان و تبریز سرافراز، نقشی ماندگار و بی‌بدیل است. آذربایجان که همواره دژ استوار ایران‌زمین در برابر بیگانگان بوده است، در عصر مشروطه نیز با پایمردی مجاهدانی چون ستارخان و باقرخان و به پشتیبانی مردمی فهیم، به سنگر شکست‌ناپذیر دفاع از قانون و حقوق ملت تبدیل شد.

وی خاطرنشان کرد: تدوین متمم قانون اساسی و ایستادگی در برابر استبداد محمدعلی‌شاه، ثمره همین نگاه هوشمندانه بود که جایگاه فرزندان این دیار را در کنار دیگر آزادی‌خواهان این سرزمین در گنجینه افتخارات میهن جاودانه ساخت.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: خوانش دقیق تاریخ مشروطه به ما یادآور می‌شود که حرکت در مسیر تحقق آزادی، استقلال، قانونمداری و توسعه، یک جریان پویا و مستمر است. مشروطه نه یک حادثه محصور در گذشته، بلکه سرآغاز فرایندی است که در طول یک قرن اخیر با فراز و نشیب‌های گوناگون تعمیم یافته و با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی به مرحله‌ای نو و بومی از مردم‌سالاری دینی رسید.

پزشکیان افزود: امروز ایران اسلامی با اتکا به نهادهای قانونی، حضور آگاهانه مردم در عرصه تصمیم‌گیری و ظرفیت‌های باشکوه علمی و ملی خود، راه دستیابی به پیشرفت و آبادانی را با صلابت ادامه می‌دهد. پاسداشت واقعی مشروطه فراخوانی است برای وفاق ملی، عقلانیت جمعی و تکیه بر حاکمیت قانون.

وی با تبریک یکصد و بیستمین سالگرد این رویداد بزرگ و گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای آزادی‌خواه و مجاهدان این راه، از تمامی نخبگان، فرهیختگان و پژوهشگران حوزه سیاست و تاریخ خواست از طریق بازخوانی تحلیلی و تبیینی این میراث گرانبها، ابعاد گوناگون آن را برای نسل امروز و آینده تبیین کنند تا با بهره‌گیری از این تجربه تاریخ‌ساز، گام‌هایی استوارتر در مسیر عزت، اقتدار و سرافرازی ایران عزیز برداشته شود.

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور مشروطه فرمان مشروطه سالروز رویداد تاریخی عدالت مردم سالاری
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