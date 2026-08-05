عکس: خسارات آتش سوزی در میانکاله

آتش‌سوزی تازه‌ای، سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله رخ داد. در حالی که گزارش‌ها و شواهد موجود از عمدی بودن این آتش‌سوزی حکایت دارد، هویت عامل یا عاملان آن همچنان مشخص نیست. تاکنون تقریبا بیش از ۱۰۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی این منطقه در آتش سوخته و تداوم این حوادث، نگرانی‌ها درباره حفاظت از یکی از ارزشمندترین زیست‌بوم‌های کشور را افزایش داده است.در حال حاضر یگانهای امدادی بصورت تمام وقت در حال اطفا حریق هستند.