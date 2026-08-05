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واکنش خاص رامین رضاییان به جدایی از استقلال + عکس

رامین رضاییان با انتشار ویدئویی از دویدن خودش در خیابان بی‌تفاوتی‌اش نسبت به برخورد مسئولان استقلال را نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۵۶
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رامین رضاییان

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، باشگاه استقلال صبح امروز با انتشار پوستری با عبارت «Thank You»، رسماً پایان همکاری و جدایی رامین رضاییان را اعلام کرد. طبق اطلاعیه رسمی باشگاه، پس از پایان قرارداد یک‌ساله رضاییان و اتمام مهلت تفاهم‌نامه میان طرفین، مذاکرات برای ادامه همکاری به نتیجه نرسید و مدیران استقلال تصمیم به قطع ارتباط با این بازیکن گرفتند.

باشگاه در این اطلاعیه ضمن قدردانی از زحمات رامین در مدت حضورش در جمع آبی‌پوشان، نشان داد که دیگر قصد ندارد برای بازگشت این ستاره منتظر بماند.

رامین که روز گذشته با انتشار متنی خطاب به باشگاه گلایه کرد که مسائل قراردادی باید از مسیر حرفه‌ای و با حفظ احترام طرفین حل شود، حالا با گذشت چند ساعت از قطعی شدن جدایی خود با انتشار یک استوری عجیب، بی‌تفاوتی خود را نسبت به این اتفاقات نشان داد.

این بازیکن باتجربه که پیش‌تر نیز با انتشار ویدیویی از دویدن خود در خیابان و زیر یکی از پل‌های تهران حاشیه‌ساز شده بود، این بار در شرایطی که خارج از کشور به سر می‌برد، ویدیویی از تمرینات سخت و دویدن خود در خیابان‌های فرنگ را منتشر کرد که بازتاب بسیار گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است.

حال اینکه هدف دقیق رضاییان از نمایش این بی‌تفاوتی چیست به‌درستی مشخص نیست؛ اما در این میان هواداران فوتبال منتظرند تا ببینند مقصد نهایی این ستاره ملی‌پوش که اکنون بازیکن آزاد محسوب می‌شود، کدام تیم خواهد بود.

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رامین رضاییان بازیکن فوتبال استقلال
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