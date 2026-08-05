عکس: گسترش فعالیتهای خیریه «حسین کیست؟» از هند تا آمریکا و آفریقا
سازمان جهانی «حسین کیست؟» در ادامه فعالیتهای فرهنگی و خیریه خود، با اجرای پویش «خودروی امید» در هند، برگزاری اردوگاه جراحی چشم در تانزانیا، جمعآوری کمکهای بهداشتی در سوئیس، پذیرایی از گردشگران در کشمیر و توزیع غذا میان نیازمندان در پاریس و دالاس، پیامهای انسانی نهضت عاشورا و فرهنگ خدمت حسینی را در نقاط مختلف جهان ترویج کرد.
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