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کد خبر: ۱۳۸۸۳۵۵
بازدید: ۱۰۳۱

عکس: گسترش فعالیت‌های خیریه «حسین کیست؟» از هند تا آمریکا و آفریقا

سازمان جهانی «حسین کیست؟» در ادامه فعالیت‌های فرهنگی و خیریه خود، با اجرای پویش «خودروی امید» در هند، برگزاری اردوگاه جراحی چشم در تانزانیا، جمع‌آوری کمک‌های بهداشتی در سوئیس، پذیرایی از گردشگران در کشمیر و توزیع غذا میان نیازمندان در پاریس و دالاس، پیام‌های انسانی نهضت عاشورا و فرهنگ خدمت حسینی را در نقاط مختلف جهان ترویج کرد.

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برچسب‌ها:
تک عکس حسین کیست خیریه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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