مکرون: اروپا فشارها بر روسیه را تشدید خواهد کرد
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه امروز-چهارشنبه-تاکید کرد که اتحادیه اروپا با اعمال تحریمهای بیشتر فشار بر روسیه را تشدید خواهد کرد و حمایت نظامی از اوکراین را افزایش خواهد داد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین امروز از کشته شدن ۱۷ نفر و مجروح شدن بیش از ۴۰ نفر در حملات شبانه روسیه به کییف و مناطق اطراف آن خبر داد.
بنا بر این گزارش، امانوئل مکرون در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: «روسیه در کییف و منطقه اطراف آن بار دیگر اهداف غیرنظامی را هدف گرفته است. این سیاست رعب و وحشت که از طریق حملات موشکی و پهپادی اجرا میشود غیرقابل قبول است.»
او با تاکید بر این که روسیه باید هزینه اقدامات خود را بپردازد و در قبال «جنایتهایش» پاسخگو باشد، افزود که در برابر خستگی یا تهدید تسلیم نخواهند شد و به حمایت از اوکراین ادامه خواهند داد.
ماکرون گفت: «اتحادیه اروپا و شرکای آن به افزایش فشار بر روسیه، بهویژه از طریق تحریمهای جدید ادامه خواهند داد و همزمان حمایت نظامی از اوکراین را تقویت خواهند کرد تا بتواند از خود دفاع کند.»
در همین راستا، کمیسیون اروپا امروز از تخصیص ۱.۴میلیارد یورو از محل سود داراییهای مسدودشده روسیه به اوکراین برای جبران ویرانیهای ناشی از حملات روسیه خبر داد.
زلنسکی امروز در بیانیهای در کانال تلگرامی خود گفت که حمله شامگاه گذشته روسیه شامل ۲۴ موشک بالیستیک، چهار موشک تسیرکون و اونیکس و ۱۱۵ پهپاد بود که بسیاری از آنها از نوع پهپادهای مجهز به موتور توربو جت بودند.
این حمله در سایه کمبود شدید سامانههای رهگیر پیشرفته در اوکراین، از جمله سامانه آمریکایی پاتریوت انجام شده است که زلنسکی پیشتر آن را چالشی بزرگ برای دفاع اوکراین توصیف کرد، چراکه رهگیری موشکهای بالستیک تنها به کمک این تجهیزات دفاع هوایی پیشرفته امکانپذیر است.
با وجود این که کییف اعلام کرده بود در خلا این سامانه آمریکایی در حال تلاش برای جایگزینی آن با سامانه ضد بالستیک فرِیا است که فعلا به مرحله عملیاتی نرسیده است، رئیسجمهور اوکراین تلاش میکند موافقت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را برای کسب مجوز تولید موشکهای سامانه پاتریوت در اوکراین جلب کند که تامین آن به دلایل مختلفی از جمله جنگ در غرب آسیا و کمبود ذخایر آن به تعویق افتاده است. ترامپ برخلاف ادعای زلنسکی و گزارشهای رسانهای با این درخواست موافقت نکرده است.
علاوه بر این، گزارشها درباره استقرار اولین یگان موشکی کره شمالی در غرب روسیه که مجهز به ۱۲۰ موشک بالستیک و ۶ پرتابگر است، نگرانیها در اوکراین را درباره تشدید حملات موشکهای بالستیک افزایش داده است.