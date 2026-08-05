عکس: افتتاح نخستین مرکز «روبات ۶اس» جهان در چین
شهر شنژن در استان گوانگدونگ چین، میزبان افتتاح نخستین مرکز «روبات ۶اس» جهان شد؛ مجموعهای که با الگوبرداری از مدل فروشگاهی خودروهای ۴اس، خدماتی شامل فروش، اجاره، شخصیسازی و پشتیبانی فنی روباتها را یکجا ارائه میدهد. این مرکز که فضایی برای آشنایی نزدیک با روباتهای انساننما، سگهای روباتیک و سایر فناوریهای خدماتی است، با نمایشهای هنری مانند نوازندگی پیانو توسط روباتها، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
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برچسبها:تک عکس روبات چین روبات انسان نما
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