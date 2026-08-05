حمایت جدید تسلیحاتی اسرائیل از امارات

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس اسناد داخلی افشاشده از بزرگترین تولیدکنندهٔ تسلیحات اسرائیل، شرکت «البیت سیستمز»، مذاکراتی بین مسئولان اسرائیلی و اماراتی برای فروش طیف گسترده‌ای از سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته به ابوظبی انجام شده است.

پیش از این، در ماه‌های اخیر نیز اخباری در مورد استقرار سامانه‌های گنبد آهنین در خاک امارات و همچنین سفر مخفیانهٔ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به ابوظبی در اوج درگیری‌های ایران و آمریکا منتشر شده بود.

بر اساس اطلاعاتی که از ایمیل یکی از کارکنان شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیل درز کرده، در سال ۲۰۲۱ جلسه‌ای بین مدیرعامل البیت و رئیس دفتر سیاسی-امنیتی وزارت جنگ اسرائیل برگزار شده و در آن مسائلی از جمله فروش احتمالی سامانه‌های تسلیحاتی مختلف به چندین کشور از جمله قطر، عربستان سعودی، اتیوپی، رواندا و ترکیه مورد گفت‌و‌گو قرار گرفته است. بر اساس این سند، به البیت مجوز فروش پهپاد «هرمس ۹۰۰» و همچنین مهمات سرگردان «اسکای‌استرایکر» با بُرد محدود ۶۰ کیلومتری به امارات داده شده بود.

در این دیدار همچنین در مورد فروش احتمالی بمب‌های MPR-۲۰۰۰ – مهمات یک‌تنی طراحی‌شده برای نفوذ به پناهگاه‌ها و سازه‌های مستحکم – نیز بحث شده است.

با توجه به این اسناد، امارات در ابتدا از البیت خواسته تا ۶ فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ را برای رفع «نیاز عملیاتی فوری» در اختیار این کشور قرار دهد. پس از آن نیز ابوظبی به دنبال افزایش شمار پهپاد‌های خود به «۴۵ پهپاد پیشرفته» بوده است.

هرمس ۹۰۰ پیشرفته‌ترین پهپاد البیت به شمار می‌رود که بیش از یک دهه پیش وارد خدمت عملیاتی در ارتش اسرائیل شد. این پهپاد می‌تواند انواع سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات را به همراه محمولهٔ ترکیبی تا ۳۵۰ کیلوگرم حمل کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده این پهپاد می‌تواند تا هشت موشک هوابه‌سطح را حمل کند.

به گفتهٔ هاآرتص، این برنامهٔ فروش پهپاد به امارات بخشی از مجموعه‌ای از معاملات بزرگ بین تولیدکنندگان تسلیحات اسرائیل و کشور‌های امضاکنندهٔ توافقنامهٔ ابراهیم – امارات، بحرین و مراکش – است که به‌ندرت به‌طور رسمی افشا می‌شوند.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های تسلیحاتی البیت، رافائل، صنایع هوافضای اسرائیل و سایر شرکت‌ها با افتتاح دفاتر محلی، سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را با شرکت‌های دفاعی امارات شروع کرده‌اند. بر اساس آمار، فروش تسلیحات اسرائیلی به امارات همچنان در حال افزایش است.