پس از هشت سال غیبت یکی از معتبرترین تورنمنت‌های باشگاهی فوتسال آسیا بار دیگر به تقویم کنفدراسیون فوتبال آسیا بازگشت؛ رقابتی که خاطرات خوش زیادی برای فوتسال ایران به همراه داشته است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بر اساس اعلام رسمی AFC، جام باشگاه‌های فوتسال آسیا از ۱۵ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۶ (۶ تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۷) با حضور هشت تیم و به صورت متمرکز برگزار خواهد شد. تیم‌ها در دو گروه چهار تیمی به رقابت می‌پردازند و قهرمانان لیگ‌های برتر هشت کشور برتر آسیا، جواز حضور در این مسابقات را به دست خواهند آورد.

در این دوره، گیتی‌پسند اصفهان به عنوان نماینده ایران راهی مسابقات خواهد شد؛ تیمی که با سه قهرمانی متوالی در لیگ برتر، همچنان قدرت اول فوتسال باشگاهی ایران محسوب می‌شود.

ایران؛ پرافتخارترین کشور تاریخ مسابقات

بازگشت این جام برای فوتسال ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که نمایندگان کشورمان در ادوار گذشته همواره جزو مدعیان اصلی بوده‌اند. تاکنون دو باشگاه ایرانی موفق شده‌اند جام قهرمانی آسیا را بالای سر ببرند: فولاد ماهان اصفهان (۲۰۱۰) و گیتی‌پسند اصفهان (۲۰۱۲). علاوه بر این تیم‌های ایرانی چندین بار تا فینال پیش رفته‌اند و گیتی‌پسند با یک قهرمانی و دو نایب‌قهرمانی پرافتخارترین باشگاه ایرانی تاریخ این رقابت‌ها به شمار می‌رود. در آخرین دوره مسابقات که سال ۲۰۱۹ برگزار شد، مس سونگون ورزقان تا دیدار نهایی پیش رفت، اما برابر ناگویا اوشنز ژاپن با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و نایب‌قهرمان آسیا شد.

ویترین ستاره‌های فوتسال ایران

جام باشگاه‌های آسیا همیشه سکوی درخشش ستاره‌های فوتسال ایران بوده است. بازیکنانی مانند وحید شمسایی، مهدی جاوید، مسلم اولادقباد، حسین طیبی، احمد اسماعیل‌پور، فرهاد توکلی، محمد کشاورز، علی‌اصغر حسن‌زاده و سپهر محمدی در ادوار مختلف این مسابقات نمایش‌های درخشانی ارائه کردند و برخی از آنها در جمع بهترین بازیکنان و گلزنان تورنمنت قرار گرفتند.

ایران به دنبال سهمیه دوم؟

در حالی‌که میزبان مسابقات هنوز از سوی AFC معرفی نشده، فدراسیون فوتبال ایران مذاکرات خود را برای کسب میزبانی آغاز کرده است. در صورت موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا، ایران علاوه بر گیتی‌پسند می‌تواند با سهمیه میزبان، دو نماینده در این دوره داشته باشد؛ اتفاقی که شانس فوتسال ایران برای بازپس‌گیری جام قهرمانی را افزایش خواهد داد. با احیای این رقابت‌ها، فوتسال باشگاهی آسیا دوباره جان می‌گیرد و حالا نگاه‌ها به نماینده ایران دوخته شده؛ تیمی که قرار است بار دیگر برای تکرار افتخارات گذشته و بازگرداندن جام به ویترین فوتسال ایران تلاش کند.