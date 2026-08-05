قتل پدر خانواده توسط زن خائن و دخترانش

کشف جسد مرد جوانی در اطراف استان تهران، پرونده‌ای پیچیده را پیش روی کارآگاهان پلیس آگاهی قرار داد؛ پرونده‌ای که در نهایت پرده از نقش همسر مقتول، دو دختر او و مردی غریبه در این جنایت برداشت.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ چندی قبل، کشف جسد مرد جوانی در حاشیه استان تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش شد. با اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به همراه بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شدند و با جسد مردی روبه‌رو شدند که بر اثر اصابت ضربه چاقو به قتل رسیده بود. بررسی‌های اولیه صحنه جرم نیز نشان می‌داد عامل یا عاملان جنایت، قتل را در مکان دیگری مرتکب شده و پس از آن جسد را برای گمراه کردن روند تحقیقات به اطراف استان تهران منتقل کرده‌اند.

در نخستین گام، کارآگاهان با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت مقتول شدند. بررسی‌ها نشان داد وی مردی خانواده‌دار و دارای همسر و دو دختر بوده است. به همین دلیل تیم جنایی راهی خانه مقتول شد و اعضای خانواده را به صورت جداگانه مورد تحقیق قرار داد.

اظهارات همسر و دو دختر مقتول با یکدیگر تناقض‌های آشکاری داشت و هیچ‌کدام روایت واحدی از آخرین ساعات حضور مرد جوان ارائه نمی‌کردند. همین تناقض‌ها، ظن کارآگاهان را برانگیخت و در ادامه، همسر و دو دختر مقتول به عنوان مظنونان پرونده بازداشت و برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی منتقل شدند.

متهمان در ابتدا هرگونه نقش در قتل را انکار کردند، اما پس از مواجهه با شواهد، مستندات و مدارک به‌دست‌آمده از تحقیقات، سرانجام همسر مقتول سکوت خود را شکست و به ماجرای هولناک قتل اعتراف کرد.

این زن در اعترافات خود گفت: «مدتی بود با مردی غریبه به صورت پنهانی و دور از چشم همسرم ارتباط داشتم. شوهرم به دلیل شرایط کاری هر چند هفته یک بار به خانه می‌آمد و در ماه‌های اخیر حضورش در منزل بسیار کم شده بود. روز حادثه آن مرد در خانه ما حضور داشت و دو دخترم نیز از این ارتباط اطلاع داشتند و نسبت به آن بی‌تفاوت بودند. ناگهان شوهرم بدون اطلاع قبلی وارد خانه شد. با دیدن مرد غریبه، میان آن دو مشاجره لفظی شکل گرفت و درگیری بالا گرفت. برای اینکه دخترانم شاهد درگیری نباشند، آنها را به داخل اتاق بردم و در را بستم، اما زمانی که به پذیرایی برگشتم، مردی که با او ارتباط داشتم با ضربه چاقو همسرم را به قتل رسانده بود. با بالا گرفتن ماجرا، دخترانم نیز از اتاق خارج شدند و با جسد پدرشان روبه‌رو شدند. دیگر راهی برای پنهان کردن ماجرا نداشتیم و تصمیم گرفتیم جسد را به اطراف استان تهران منتقل کنیم. پس از آن نیز مرد غریبه متواری شد و دیگر هیچ اطلاعی از او ندارم.»

پس از پایان این اعترافات، کارآگاهان پلیس آگاهی مأموریت یافتند با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، مخفیگاه متهم فراری را شناسایی کرده و پس از اخذ دستور قضایی نسبت به دستگیری وی اقدام کنند.

همچنین همسر و دو دختر مقتول به اتهام مشارکت در قتل عمد با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. جسد مقتول نیز برای انجام معاینات تخصصی، تعیین علت تامه فوت و انجام آزمایش‌های سم‌شناسی، آسیب‌شناسی و پاتولوژی به سالن تشریح پزشکی قانونی کهریزک منتقل شد.

بنابر این گزارش، تحقیقات درباره این پرونده برای شناسایی و دستگیری متهم اصلی و روشن شدن تمامی زوایای پنهان جنایت از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی همچنان ادامه دارد.