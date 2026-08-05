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جزئیات مورد بحث جدید از موشک خیبرشکن ایران

در تصویر جدیدی که از یک موشک خیبرشکن ایرانی منتشر شده، ظاهرا تایید می‌کند که این موشک به یک سیستم هدایت ماهواره‌ای پیشرفته ضد پارازیت و کلاهک قابل مانور مجهز است.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۳۳
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موشک

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ انتشار یک تصویر جدید از موشک سوخت جامد خیبرشکن ایران نشان دهنده، پیشرفت عظیم فناورانه در موشک‌های ایران از منظر دقت در اصابت است.

به گزارش "کلش ریپورت"، در تصویر جدیدی که از یک موشک خیبرشکن ایرانی (پس از اصابت) منتشر شده، ظاهرا تایید می‌کند که این موشک به یک سیستم هدایت ماهواره‌ای پیشرفته ضد پارازیت و کلاهک قابل مانور مجهز است.

این عکس نشان‌دهنده ارتقاء قابل توجه دقت و مقاومت موشک‌های نسل جدید ایرانی در برابر جنگ الکترونیک است.

برخی ناظران نظامی غربی مدعی‌اند، آنتن این موشک شباهت زیادی به طرح‌های GNSS نظامی چین دارد که احتمالا به فناوری یا نفوذ طراحی چین اشاره دارد.

گفته می‌شود در حملات یک ماه گذشته ایران به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، یکی از موشک‌های مورد استفاده خیبرشکن بوده است.

جزئیات مورد بحث جدید از موشک خیبرشکن ایران

هفته گذشته نیز روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی ار این موشک ایرانی نوشت: موشک خیبرشکن، اسب بارکش زرادخانه تهران است - سلاحی ارزان، متحرک و دقیق با برد حداقل ۹۰۰ مایل و اخیرا، ایران از آن در حملات پیچیده استفاده کرده و این موشک خود را به عنوان یک دشمن سازگار برای ایالات متحده ثابت کرده است.

مقامات آمریکایی گفتند، از زمان شروع مجدد درگیری‌ها در این ماه، ایران موشک‌های خیبرشکن را به سمت پایگاه‌های آمریکایی شلیک می‌کند. آنها می‌گویند که ایران از ترکیبی از مسیر‌های پرواز، مانور‌ها و سرعت‌های مختلف برای گیج کردن پدافند‌های ایالات متحده استفاده می‌کند.

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برچسب ها
موشک سوخت جامد موشک خیبرشکن جنگ الکترونیک
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