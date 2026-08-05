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هشدار تخلیه اسرائیل برای یک منطقه در جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای فوری، به ساکنان شهرک المنصوری در جنوب لبنان دستور تخلیه فوری منازل خود را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۲۸
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انفجار

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای فوری، به ساکنان شهرک المنصوری در جنوب لبنان دستور تخلیه فوری منازل خود را صادر کرد.

این تهدید در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های نظامی در منطقه مرزی همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها از حمله قریب‌الوقوع رژیم صهیونیستی به این منطقه افزایش یافته است.

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تخلیه جنوب لبنان رژیم صهیونیستی شهرک المنصوری
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