با وجود محاصره دریایی اعلام شده از سوی نیروهای یمنی در دریای سرخ، دو فروند نفتکش پاکستانی حامل نفت خام عربستان سعودی توانستند بدون بروز هیچ گونه حادثه‌ای، با موفقیت از تنگه باب‌المندب عبور کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس اطلاعات شرکت رهگیری حمل‌ونقل دریایی «ویندوارد»، این دو نفت‌کش، محموله خود را در بندر «ینبع» عربستان بارگیری کرده و با روشن نگه داشتن سیستم‌های رهگیری، مسیر بازگشت به پاکستان را پیمودند.

​عبور موفق و امن این کشتی‌ها در این شرایط بحرانی تحولی حائز اهمیت تلقی می‌شود.

طبق گزارش ویندوارد، از ۲۰ ژوئیه و در پی اعلام محاصره بنادر و شناور‌های مرتبط با عربستان سعودی توسط نیرو‌های انصارالله، به استثنای کشتی‌های مرتبط با چین، سایر نفت‌کش‌های وابسته به عربستان یا هدف حمله قرار گرفته یا مجبور به اتخاذ مسیر طولانی و پرهزینه «دماغه امید نیک» شده بودند.

در روز‌های گذشته برخی اخبار حاکی از آن است که عربستان به طور پنهانی وارد مذاکره با نیر‌های انصارالله شده‌اند تا تنش در این منطقه با حداقل هزینه رو به رو باشد.