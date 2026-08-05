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 سفر به نگین دریای سیاه کوتاه‌تر از همیشه

پرواز مستقیم تهران به ترابزون آغاز شد

سفر به ترابزون، یکی از محبوب ترین شهرهای گردشگری ترکیه، از این پس برای مسافران ایرانی آسان تر از همیشه خواهد بود. هواپیمایی تابان از آغاز پروازهای مستقیم تهران - ترابزون خبر داده است؛ مسیری که از ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته برقرار می شود و امکان سفر بدون توقف به شمال ترکیه را فراهم می کند.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۲۴
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پرواز مستقیم تهران به ترابزون آغاز شد

این پروازها از فرودگاه بین المللی امام خمینی (IKA) به مقصد فرودگاه ترابزون (Trabzon Airport - TZX) انجام می شوند و می توانند جایگزین مناسبی برای مسیرهای زمینی طولانی یا پروازهای چند مرحله ای باشند. راه اندازی این مسیر، علاوه بر کاهش زمان سفر، برنامه ریزی برای سفر به ترابزون را نیز ساده تر می کند.

ترابزون که در ساحل دریای سیاه قرار گرفته، سال هاست در میان گردشگران ایرانی به عنوان یکی از متفاوت ترین مقاصد ترکیه شناخته می شود. برخلاف شهرهایی مانند استانبول یا آنتالیا، این شهر با جنگل های مه آلود، کوهستان های سرسبز، آبشارهای خروشان و آب وهوای خنک تابستانی شناخته می شود. همین ویژگی ها باعث شده ترابزون به انتخاب اول بسیاری از علاقه مندان به طبیعت، عکاسی و سفرهای آرام تبدیل شود.

در فاصله کوتاهی از این شهر، جاذبه های شناخته شده ای مانند اوزون گل، صومعه تاریخی سوملا، فلات های مرتفع و روستاهای کوهستانی قرار دارند؛ مناطقی که هر سال میزبان هزاران گردشگر از کشورهای مختلف، به ویژه ایران، هستند. همچنین بازارهای محلی، مراکز خرید، رستوران های دریایی و کافه های مشرف به دریای سیاه، ترابزون را به مقصدی کامل برای سفرهای خانوادگی و تفریحی تبدیل کرده اند.

پرواز مستقیم تهران به ترابزون آغاز شد

راه اندازی پرواز مستقیم تهران به ترابزون تنها یک خبر برای صنعت هوانوردی نیست؛ بلکه می تواند آغاز فصل تازه ای برای گردشگری میان ایران و شمال ترکیه باشد. دسترسی آسان تر به این شهر، فرصت بیشتری برای سفرهای کوتاه مدت، تعطیلات تابستانی و حتی سفرهای کاری فراهم می کند و انتظار می رود استقبال مسافران ایرانی از این مسیر در ماه های آینده افزایش یابد.

بر اساس اعلام هواپیمایی تابان، نخستین پروازهای مستقیم این مسیر از ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ آغاز می شود و پس از آن در روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته انجام خواهد شد. با اضافه شدن این مسیر به شبکه پروازی، علاقه مندان می توانند بدون نیاز به پروازهای توقف دار، مستقیما راهی یکی از زیباترین شهرهای ساحل دریای سیاه شوند.

 

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سازمان هواپیمایی ترازبون گردشگری ترکیه
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