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کد خبر: ۱۳۸۸۳۲۳
بازدید: ۱۲۸۰

عکس: حرم رضوی ، هم‌نفسِ روزهای آخر صفر

یک روز از اربعین گذشته است؛ اما در حرم رضوی، سوگ همچنان جاری است. خادمان بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) با دل‌هایی آکنده از ارادت، صحن و سرا را برای روزهای اندوه آخر ماه صفر و آیین‌های عزاداری شهادت امام رئوف، حضرت ابی‌الحسن‌الرضا (ع)، مهیا می‌کنند؛ روزهایی که مشهد، یکپارچه جامه ماتم بر تن خواهد کرد.

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برچسب‌ها:
حرم رضوی صفر 28 صفر امام رئوف تک عکس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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