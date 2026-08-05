عکس: حرم رضوی ، هم‌نفسِ روزهای آخر صفر

یک روز از اربعین گذشته است؛ اما در حرم رضوی، سوگ همچنان جاری است. خادمان بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) با دل‌هایی آکنده از ارادت، صحن و سرا را برای روزهای اندوه آخر ماه صفر و آیین‌های عزاداری شهادت امام رئوف، حضرت ابی‌الحسن‌الرضا (ع)، مهیا می‌کنند؛ روزهایی که مشهد، یکپارچه جامه ماتم بر تن خواهد کرد.