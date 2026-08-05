حادثه امنیتی برای کشتی در جنوب غرب یمن

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی در فاصله ۹ مایل دریایی جنوب‌غرب بندر المخا در یمن دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، کشتی مذکور با قایق سطحی بدون سرنشین هدف حمله قرار گرفته و این حمله باعث آتش‌سوزی در آن شده است.

طبق این گزارش، خدمه کشتی نجات پیدا کرده اما خود کشتی غرق شده است.