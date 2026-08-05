حادثه امنیتی برای کشتی در جنوب غرب یمن
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع حادثهای برای یک کشتی در فاصله ۹ مایل دریایی جنوبغرب بندر المخا در یمن دریافت کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۱۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع حادثهای برای یک کشتی در فاصله ۹ مایل دریایی جنوبغرب بندر المخا در یمن دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، کشتی مذکور با قایق سطحی بدون سرنشین هدف حمله قرار گرفته و این حمله باعث آتشسوزی در آن شده است.
طبق این گزارش، خدمه کشتی نجات پیدا کرده اما خود کشتی غرق شده است.
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