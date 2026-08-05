نامزدهای ضداسرائیلی پیشتاز انتخابات آمریکا

با وجود هزینه‌های سنگین لابی اسرائیل در آمریکا موسوم به «ایپک»، این نامزدهای مسلمان با مواضع ضدصهیونیستی بودند که توانستند از رقبای خود در مرحلهٔ مقدماتی انتخابات کنگرهٔ آمریکا پیشی بگیرند و پیروز این رقابت شوند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «کمیتهٔ روابط عمومی آمریکا-اسرائیل» که به‌اختصار با نام ایپک (AIPAC) از آن یاد می‌شود، میلیون‌ها دلار را برای شکست «عبدل السید»، نامزد مسلمان و ضداسرائیلی ایالت میشیگان، هزینه کرد، اما در نهایت نتوانست مانع پیروزی این پزشک در مرحلهٔ مقدماتی انتخابات مجلس سنا شود.

عبدل السید توانست بر رقیب جدی خود، «هیلی استیونس» برتری یابد. این در حالی است که این رقیب، از حمایت بسیار آیپک و گروه‌های حامی اسرائیل برخوردار بود.

این سیاستمدار در صورت پیروزی در انتخابات نهایی کنگره در آبان، می‌تواند عنوان اولین سناتور مسلمان آمریکا را از آن خود می‌کند.

عبدل السید تنها مسلمان با مواضع ضدصهیونیستی نبود که در این مبارزات پیروز شد. رشیده طلیب، نمایندهٔ فلسطینی‌تبار آمریکا که به مواضع ضداسرائیلی خود مشهور است، بار دیگر در رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات پیروز شد.

حمایت از فلسطین؛ عامل مهم پیروزی در انتخابات آمریکا

گزارش‌های میدانی و نظرات کاربران در فضای مجازی، مواضع این دو نامزد در حمایت از فلسطین را مهم‌ترین علت پیروزی آنها نشان می‌دهد.

سی‌ان‌ان در مصاحبه‌ای از رأی‌دهندگان میشیگانی در مورد دلایل رأی به عبدل ال‌سید پرسیده و به‌طور مکرر با این پاسخ مواجه شده است: «من به عبدل رأی دادم، چون از لابی ایپک پول نمی‌گیرد.»

یکی از این رأی‌دهندگان تأکید کرده که «من به کسی که از ایپک پول می‌گیرد رأی نمی‌دهم.» او در ادامه در پاسخ به چرایی این کار تصریح کرده که «چون پول ما باید اینجا خرج شود نه آنجا [در اسرائیل].»

عبدل ال‌سید در شعار‌های انتخاباتی‌اش بار‌ها تأکید کرده بود که پول‌های مردم آمریکا باید در داخل کشور خودشان خرج شود نه «برای کشتن کودکان» در منطقه‌ای دیگر از جهان. وی بر خدمات درمانی برای مردم به‌ویژه کودکان تاکید کرده بود. او همچنین به صراحت به حمایت از مردم فلسطین پرداخته بود.

یکی از کاربران یهودی-آمریکایی در فضای مجازی در واکنش به اظهارات عبدل ال‌سید نوشته: «او همان چیز‌هایی را می‌گوید که من هم به عنوان یک یهودی به آنها اعتقاد دارم.»

نامزد دیگر مسلمان یعنی رشیده طلیب هم با وجود مواضع صریح ضدصهیونیستی خود در کنگره، همچنان انتخاب حزب دموکرات برای شرکت در انتخابات است. این در حالی است که در گذشته‌ای نه‌چندان دور، بسیاری از این مواضع، می‌توانست سرنوشت یک سیاستمدار را به کلی نابود کند.

نامزد‌های مسلمان و ضدصهیونیستی انتخابات کنگره در حالی پیروز مراحل مقدماتی این رقابت‌ها می‌شوند که پیش از این نیز یک شهردار مسلمان با مواضع صریح علیه اسرائیل، زهران ممدانی به شهرداری نیویورک رسیده بود.

ممدانی تصریح کرده بود «بنیامین نتانیاهو را در صورت حضور در نیویورک دستگیر خواهم کرد». او به خاطر این مواضع و البته برنامه‌های اقتصادی‌اش به شهرداری این شهر مهم آمریکا رسید.

اکنون دیگر رسانه‌های آمریکایی هم اذعان کرده‌اند که جایگاه اسرائیل در بین مردم آمریکا به شدت افول کرده و مواضع ضداسرائیلی به عاملی مهم در پیروزی در انتخابات تبدیل شده است.

افول جایگاه اسرائیل در بین هر دو حزب آمریکا

رسانه‌های آمریکایی اذعان کرده‌اند که امروزه جوانان آمریکا با دیدن وقایع بسیاری از جمله «ویرانی غزه، افزایش خشونت‌های شهرک‌نشینان و تشدید اشغال کرانهٔ باختری و تصرف مناطقی توسط اسرائیل که آن را مناطق حائل در داخل خاک همسایگان خود در غزه، لبنان و سوریه می‌نامد»، نظر متفاوتی نسبت به رژیم صهیونیستی پیدا کرده‌اند.

نظرسنجی‌های اخیر نشان داده است که نگاه‌ها به اسرائیل در بسیاری از کشور‌های جهان رو به وخامت است. در ماه آوریل، نظرسنجی مرکز پیو نشان داد که ۶۰٪ از بزرگسالان آمریکایی دیدگاه نامطلوبی نسبت به اسرائیل دارند. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۲۲، ۴۲٪ بوده است.

شبکهٔ سی‌ان‌ان در تحلیلی آماری افشا کرد که براساس نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط مراکز مختلف، میزان «محبوبیت خالص» اسرائیل در بین مردم آمریکا به شدت افت داشته و همگی اعداد «منفی» را نشان می‌دهند.

در این گزارش آمده است که این کاهش محبوبیت، می‌تواند موجب ظهور یک واقعیت سیاسی جدید شود به‌گونه‌ای که به واسطهٔ آن، شانس پیروزی نامزد‌های مخالف اسرائیل در کرسی‌های کلیدی سنای آمریکا افزایش یابد.

نظرسنجی گالوپ در ماه فوریه هم نشان داد که برای اولین بار، تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها با فلسطینی‌ها همدردی می‌کنند تا با اسرائیلی‌ها. این روند‌ها به ویژه در میان افراد زیر ۳۰ سال مشهود است. از سوی دیگر، نامزد‌های دموکرات به‌طور فزاینده‌ای با ابراز دیدگاه‌هایی در طرفداری از فلسطین توانسته‌اند در انتخابات مقدماتی پیروز شوند.

بیش از ۱۰۰ دموکرات اوایل این ماه به قطع میلیارد‌ها دلار کمک نظامی به اسرائیل رأی دادند؛ اقدامی کم‌سابقه که از افول جایگاه اسرائیل حکایت دارد.

رام امانوئل، شهردار سابق شیکاگو و یکی از نامزد‌های احتمالی ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۸، در سخنرانی خود در یکی از دانشگاه‌های تل‌آویو، خواستار پایان دادن به کمک نظامی بی‌قیدوشرط به اسرائیل و تحریم شرکت‌هایی شد که از ساخت‌وساز در شهرک‌های اسرائیلی در کرانهٔ باختری اشغالی حمایت می‌کنند.

کاهش حمایت از اسرائیل به جمهوری‌خواهان نیز سرایت کرده است. افرادی از جمله مارجوری تیلور گرین، نمایندهٔ سابق جمهوری‌خواه کنگره، تا چهره‌های رسانه‌ای مانند تاکر کارلسون و کندیس اوئنز، مواضع ضداسرائیلی اتخاذ کرده‌اند.

وال استریت ژورنال به نقل از فردی مطلع تأکید کرده که کاهش حمایت از اسرائیل و نتانیاهو در میان جمهوری‌خواهان جوان حامی جنبش ماگا (MAGA)، در سال گذشته یکی از نگرانی‌های کلیدی دفتر نخست‌وزیری اسرائیل بوده است. این شخص گفته که افرادی که برای نتانیاهو کار می‌کنند، به دنبال راه‌هایی برای جلب این گروه از طریق پیام‌رسانی دیجیتال و محتوای رسانه‌های اجتماعی بودند. به گفتهٔ این فرد، کاهش حمایت در میان مسیحیان نیز برای این دفتر نگران‌کننده بوده است.

نظرسنجی مرکز پیو در ماه ژوئیه نشان داده که حمایت جمهوری‌خواهان و مبلغان حزب جمهوری‌خواه از اسرائیل، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ از ۷۷٪ به ۶۵٪ کاهش یافته است. علاوه بر این، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حمایت در میان مسیحیان انجیلی جوان، گروهی که نتانیاهو در طول سال‌ها بسیار به دنبال جلب آن بوده، در حال کاهش است. تجزیه و تحلیل نظرسنجی آوریل مرکز پیو نشان می‌دهد که در میان مسیحیان انجیلی سفیدپوست زیر ۵۰ سال، ۵۰٪ اکنون دیدگاه نامطلوبی نسبت به اسرائیل دارند.

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