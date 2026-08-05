صاعقه جان فوتبالیست تایلندی را گرفت
یک فوتبالیست تایلندی در جریان مسابقه بر اثر اصابت صاعقه جان باخت و ۱۲ بازیکن دیگر نیز مصدوم شدند.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «سوفوان آوای» ۲۴ ساله روز گذشته (سهشنبه) پس از اصابت صاعقه به زمین ورزشگاه «سانتیفاپ» واقع در جنوب تایلند، دچار جراحات وخیمی شد.
وی به رغم تلاشهای تیم فوریتهای پزشکی برای نجات جانش، بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.
تصاویری که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، لحظه برخورد ناگهانی صاعقه در نزدیکی چند بازیکن در زمین و به دنبال آن، صدای انفجاری مهیب را نشان میداد.
به گزارش یاهو نیوز، پلیس اعلام کرد که ۱۲ بازیکن دیگر نیز دچار مصدومیت و به بیمارستان منتقل شدهاند.
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