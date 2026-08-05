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روش جدید پنتاگون برای لاپوشانی تلفات جنگ

وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) راهی جدید برای "کم‌شماری" تلفات آمریکایی در جنگ علیه ایران پیدا کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۰۷
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تابوت آمریکاییها

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) راهی جدید برای "کم‌شماری" تلفات آمریکایی در جنگ علیه ایران پیدا کرده است.

به نقل از وبگاه "اینترسپت"، پنتاگون از روش جدیدی برای شمارش تعداد سربازان آمریکایی کشته و زخمی در جنگ علیه ایران استفاده می‌کند که به گفته یک مقام دولتی ایالات متحده "برای پنهان کردن شمارش طراحی شده است. "

از زمان آغاز درگیری، وزارت جنگ آمار رسمی تلفات را در وب‌سایت سیستم تحلیل تلفات دفاعی یا DCAS منتشر کرده است که اعضای " کشته، زخمی، بیمار یا مجروح" را برای کنگره و رئیس جمهور ردیابی می‌کند.

این مجموع رسمی پرسنل کشته و زخمی، همانطور که طی ماه‌ها گزارش توسط اینترسپت مستند شده است، یک کم‌شماری فاحش بوده است که ناشی از چیزی است که همان مقام قبلا آن را "لاپوشانی تلفات" نامیده بود.

اما پس از یک سری حملات ایران به تاسیسات و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه غرب آسیا در ماه ژوئیه، پنتاگون هفته گذشته رویکرد جدیدی را ارائه کرد. تلفات از روز ۷ جولای (۴ هفته پیش) اکنون به طور جداگانه در یک صفحه وب جدید با عنوان عمومی "عملیات‌های برون مرزی" شمارش می‌شوند.

بر اساس آمار روز دوشنبه در صفحه جدید عملیات برون مرزی، از ۷ جولای تاکنون ۲۷۳ سرباز آمریکایی کشته یا زخمی شده‌اند.

با ترکیب این آمار با صفحه موجود DCAS برای جنگ با ایران، تعداد رسمی به ۷۰۴ نفر می‌رسد که افزایش ۸۳ درصدی تلفات از ۸ آوریل- زمان اعلام آتش بس جنگ ۴۰ روزه - را نشان می‌دهد. با شمارش تلفات شناخته شده‌ای که صفحه DCAS از قلم انداخته است، تعداد کل از ۹۰۰ پرسنل فراتر می‌رود.

پنتاگون ماه‌هاست که در مورد ناهنجاری‌های DCAS گزارش شده توسط اینترسپت و همچنین دلیل تغییر در نحوه شمارش تلفات که اولین بار توسط نیویورک تایمز گزارش شد، اظهار نظر نکرده است. هفته گذشته، پنتاگون به نیویورک تایمز گفت که " از زمان پایان عملیات خشم حماسی، این وزارتخانه تلفات را به عنوان عملیات برون مرزی در حوزه مسئولیت سنتکام طبقه‌بندی می‌کند. " فرماندهی مرکزی بر عملیات نظامی ایالات متحده در منطقه "خاورمیانه شمال آفریقا" نظارت دارد.

این مقام گفت: " این قطعا برای پنهان کردن تعداد زخمی‌ها طراحی شده است" و در عین حال خاطرنشان کرد که "بی‌کفایتی" نیز باعث سردرگمی در شمارش تلفات شده است.

این تغییر پس از آن صورت می‌گیرد که "شان پارنل"، سخنگوی پنتاگون، در ۲۰ ژوئیه، ادعا کرد گزارش‌های مربوط به تلاش پنتاگون برای پنهان کردن اخبار مربوط به ده‌ها کشته آمریکایی "بی‌اساس و از روی بدخواهی" است و یک مقام آمریکایی در همان روز به اینترسپت فاش کرد که در حملات اخیر ایران به پایگاه‌های آمریکایی، پرسنل "بسیار بیشتری" از آنچه پنتاگون اذعان کرده بود، زخمی شده‌اند.

به گفته یک مقام آمریکایی دیگر که به شرط ناشناس ماندن با اینترسپت صحبت کرد، افزایش تلفات ناشی از حملات ایران به حداقل ۹ پایگاه آمریکایی در سراسر خاورمیانه از ۹ ژوئیه تاکنون بوده است.

نیرو‌های مسلح ایران با وجود ماه‌ها ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، و پیت هگست، وزیر جنگ، مبنی بر نابودی ارتش ایران، موفق شد با استفاده از ترکیبی از پهپاد‌های تهاجمی و موشک‌های بالستیک پیشرفته، سیستم‌های دفاع هوایی ایالات متحده را در هم بشکند.

ماه گذشته، آمار پرسنل زخمی در پی افزایش حملات ایران، روز به روز در نوسان بود. در ۲۱ جولای، تعداد تلفات در عملیات خشم حماسی، که نام رسمی ارتش برای جنگ علیه ایران است، ۵۰۰ نفر بود. اکنون، این تعداد به ۴۳۱ نفر کاهش یافته است.

برای ماه‌ها، نشریه اینترسپت (The Intercept) متوجه ناهنجاری‌هایی در شمارش‌های ارائه شده در وب‌سایت DCAS شد. به عنوان مثال، در ۲۱ آوریل، تعداد نیرو‌های زخمی در حال نبرد، بدون اعلام عمومی توسط وزارت جنگ، ۱۵ نفر کاهش یافت. با وجود سوالات مکرر، پنتاگون در مورد اختلافات در شمارش تلفات خود اظهار نظری نکرده است.

گزارش قبلی اینترسپت همچنین نشان داد که DCAS صد‌ها نفر از پرسنل کشته و زخمی از عملیات موسوم به "خشم حماسی" را از دست داده است. فهرست اسامی کشته‌شدگان پنتاگون هنوز فاقد سرگرد "سورفلی داویوس"، افسر سیگنال و ارتباطات گارد ملی ارتش نیویورک است که به ستاد لشکر ۴۲ پیاده نظام منصوب شده بود و طبق گزارش‌ها در ۶ مارس در حین انجام وظیفه در کمپ "بوهرینگ" کویت، بر اثر بیماری ناگهانی درگذشت.

مرگ داویوس حتی با وجود اینکه از شمارش رسمی حذف شده بود، به طور گسترده مورد تایید قرار گرفت: نماینده مایک لاولر، جمهوری‌خواه از نیویورک، در مراسم یادبودی در آن ماه در مورد او صحبت کرد و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک، ضمن "گرامیداشت کشته‌شدگان ما"، داویوس را به رسمیت شناخت.

در حالی که DCAS آمار دقیقی از مرگ و میر "غیرخصومت‌آمیز" - به معنی کسانی که در اثر تصادفات یا بیماری جان باخته‌اند - ارائه می‌دهد، اما شامل جراحات "غیرخصومت‌آمیز" نمی‌شود. آمار DCAS برای عملیات خشم حماسی نشان می‌دهد که ۶۵ نفر از پرسنل نیروی دریایی در حین عملیات زخمی شده‌اند. با این حال، بیش از ۲۰۰ ملوانی که به دلیل استنشاق دود یا جراحت ناشی از آتش‌سوزی ۱۲ مارس که در ناو هواپیمابر "جرالد فورد" رخ داد، تحت درمان قرار گرفتند، مفقود هستند. کین گفت که این ناو هواپیمابر عملیات پروازی شبانه‌روزی را برای "نمایش قدرت رزمی" در خاورمیانه انجام می‌داد.

گزارش اخیر War Horse، با استفاده از سوابق پنتاگون که از طریق قانون آزادی اطلاعات به دست آمده است، نشان می‌دهد که بیش از ۴۰۰ تلفات بین ۲۸ فوریه و ۸ آوریل ثبت شده است. ۷۰ مورد تنها در ۱۸ مارس رخ داده است، اما این تلفات عظیم یک روزه هرگز توسط پنتاگون گزارش نشده است.

این سوابق جزئیات دقیق‌تری نسبت به DCAS ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که حداقل ۱۷ سرباز دچار جراحات تهدیدکننده زندگی شده‌اند. آنها نشان می‌دهند که سربازان آمریکایی دچار زخم‌های ناشی از ترکش، شکستگی استخوان، استنشاق دود و سایر جراحات شده‌اند. با این حال، شایع‌ترین آسیب ثبت شده، ضربه به سر بوده است - که طبق داده‌ها حداقل ۱۷۰ سرباز را تحت تاثیر قرار داده است.

دونالد ترامپ مدت‌هاست که آسیب‌های مغزی را به عنوان "سردرد" و "غیرجدی" رد می‌کند.

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وزارت جنگ آمریکا کشته تلفات جنگ علیه ایران
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