صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

سفر الزیدی به عربستان مردود است

فراکسیون حقوقی پارلمان عراق روز چهارشنبه مخالفت قاطع خود را با سفر قریب‌الوقوع «علی الزیدی»، نخست‌وزیر عراق به عربستان اعلام کرد و از دولت به دلیل سکوت کامل در قبال تجاوز اخیر آمریکا و عربستان که مواضع نیروهای حشدالشعبی را هدف قرار داد، به‌شدت انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۰۱
| |
2 بازدید
سفر الزیدی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «مقداد الخفاجی»، نماینده پارلمان و عضو این فراکسیون در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «المعلومه» اظهار کرد: «فراکسیون حقوقی مخالفت کامل خود را با سفر الزیدی به عربستان سعودی که قرار است هفته آینده به‌طور رسمی انجام شود، اعلام می‌کند.» وی ضمن محکوم کردن «تسلیم دولت و سکوت آن در قبال حمله ناجوانمردانه‌ای که واشنگتن و ریاض علیه رزمندگان حشدالشعبی انجام دادند»، افزود: «این حمله به شهادت و زخمی‌شدن شمار زیادی از نیرو‌های حشدالشعبی منجر شد.» الخفاجی ادامه داد: «گزارش‌های امنیتی خطرناکی منتشر شده است که نشان می‌دهد مقام‌های سعودی پیش از اجرای این تجاوز، دولت عراق را از قصد خود برای هدف قرار دادن مواضع حشدالشعبی مطلع کرده بودند؛ موضوعی که این اقدام را در چارچوب توطئه مستقیم علیه نیرو‌های امنیتی قرار می‌دهد.» وی تأکید کرد: «این فراکسیون به‌طور رسمی خواستار تحقیق درباره صحت این گزارش‌ها و آشکار شدن واقعیت‌ها برای افکار عمومی شده است.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
سفر الزیدی عربستان حشدالشعبی
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ممنوعیت سفر عربستانی‌ها به ایران برداشته شد
رئیس الحشد الشعبی به عربستان سفر کرد
کره جنوبی درباره سفر به جنوب عربستان هشدار داد
عراقچی راهی عربستان شد
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
اعتراض شدید همسر شهید حوادث دی به «نه به اعدام»
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
اعلام دلایل امنیتی عدم انتشار صدای رهبر انقلاب
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
تصاویر بوسه امام جمعه به چادر خانم داور
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۵ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۳ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۷ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۴۸ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۴۵ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005p9x
tabnak.ir/005p9x