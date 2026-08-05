سفر الزیدی به عربستان مردود است

فراکسیون حقوقی پارلمان عراق روز چهارشنبه مخالفت قاطع خود را با سفر قریب‌الوقوع «علی الزیدی»، نخست‌وزیر عراق به عربستان اعلام کرد و از دولت به دلیل سکوت کامل در قبال تجاوز اخیر آمریکا و عربستان که مواضع نیروهای حشدالشعبی را هدف قرار داد، به‌شدت انتقاد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «مقداد الخفاجی»، نماینده پارلمان و عضو این فراکسیون در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «المعلومه» اظهار کرد: «فراکسیون حقوقی مخالفت کامل خود را با سفر الزیدی به عربستان سعودی که قرار است هفته آینده به‌طور رسمی انجام شود، اعلام می‌کند.» وی ضمن محکوم کردن «تسلیم دولت و سکوت آن در قبال حمله ناجوانمردانه‌ای که واشنگتن و ریاض علیه رزمندگان حشدالشعبی انجام دادند»، افزود: «این حمله به شهادت و زخمی‌شدن شمار زیادی از نیرو‌های حشدالشعبی منجر شد.» الخفاجی ادامه داد: «گزارش‌های امنیتی خطرناکی منتشر شده است که نشان می‌دهد مقام‌های سعودی پیش از اجرای این تجاوز، دولت عراق را از قصد خود برای هدف قرار دادن مواضع حشدالشعبی مطلع کرده بودند؛ موضوعی که این اقدام را در چارچوب توطئه مستقیم علیه نیرو‌های امنیتی قرار می‌دهد.» وی تأکید کرد: «این فراکسیون به‌طور رسمی خواستار تحقیق درباره صحت این گزارش‌ها و آشکار شدن واقعیت‌ها برای افکار عمومی شده است.»