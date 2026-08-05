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سرقت طلای بانوان مسن با همدستی پسر ۱۲ ساله

فرمانده انتظامی استان کرمان ضمن تشریح شگرد زن سارق در سرقت طلاجات بانوان مسن، به شهروندان توصیه کرد که سوار هر خودرویی نشوند و در همراه داشتن طلا مراقبت نمایند.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۹۱
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فرمانده انتظامی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار جلیل موقوفه‌ئی چهارشنبه ۱۴ مرداد در جمع خبرنگاران در تشریح این پرونده اظهار کرد: زنی حدودا ۳۶ ساله به همراه پسربچه ۱۲ ساله‌اش با پرسه‌زنی در شهر و هم‌صحبت شدن با بانوان مسن، اعتماد آنها را جلب و به بهانه رساندنشان به مقصد، آنها را سوار ماشین می‌کرد.

وی ادامه داد: این زن بعد از طی مسافتی، تغییر مسیر می‌داده و با سلاح کلت (پلاستیکی) و چاقو، خانم‌ها را تهدید و طلا‌های آنها را سرقت کرده است.

موقوفه‌ئی با اشاره به اینکه آثار ضرب و شتم بسیاری روی بدن یکی از مال‌باختگان وجود دارد، گفت: با تلاش همکاران ما در فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان و کلانتری ۲۳، کمتر از سه چهار روز این سارق در حاشیه شهر کرمان شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان از مال‌باختگان درخواست کرد به کلانتری یا پلیس آگاهی مراجعه کنند و در ادامه افزود: تاکنون سه مالباخته شناسایی شده و در حال بررسی در شهرستان‌ها و استان‌های همجوار هستیم تا اگر کسی مورد سرقت قرار گرفته، شناسایی شود.

موقوفه‌ئی با بیان اینکه یکی از مال‌باختگان خانم مسنی است که ۲۴ النگو در دست داشته، تاکید کرد: خانم‌ها باید در همراه داشتن طلا مراقبت کرده و سوار هر خودرویی نشوند.

وی در پایان گفت: ما همواره به شهروندان توصیه داریم از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و در سوار شدن به خودرو‌های عبوری خیلی مراقبت کنند.

یکی از مالباختگان در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پارک نشسته بودم که این خانم آمد و سر صحبت با من را باز کرد و در ادامه به بهانه رساندن من به منزل، سوار خودرویش شدم و مدتی در خیابان و کوچه‌ها معطل کرد و بعد با تهدید، دهنم را چسب زد و النگوهایم را چید.

خانم دیگری هم که مورد سرقت قرار گرفته بود، گفت: زن سارق در خیابان از من پرسید جایی هست که سبزی پاک کنند؟ من سوار ماشینش شدم تا آدرس را نشانش بدهم که بعد از طی مسافتی، به بهانه باز کردن درب ماشین، آمد و نشست کنارم و پسرش پشت فرمان نشست. بعد زن سارق با اسلحه من را تهدید کرد و گفت اگر جانت را می‌خواهی، النگوهایت را بده و بعد حدود دو ساعت من را در خیابان چرخاند و یک گوشه پیاده کرد و رفت.

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برچسب ها
سرقت طلا بانوان مسن ضرب و شتم مال باختگان کرمان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
1
پاسخ
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