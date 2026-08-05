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تنگه هرمز حتی با توافق ایران و عمان هم باز نمی‌شود

صداوسیما به نقل از یک منبع مطلع: توافق احتمالی ایران و عمان در باره ترتیبات عبور شناورها از تنگه هرمز هیچ ارتباطی با باز شدن فوری این تنگه ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۸۱
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2557 بازدید
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تنگه هرمز



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مذاکرات در باره ترتیبات تردد شناورها از تنگه هرمز صرفا ایرانی عمانی است و هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد.

در صورت ادامه تخلفات آمریکا، تنگه هرمز حتی با توافق بین ایران و عمان هم باز نخواهد شد. باز شدن تنگه هرمز منوط به تغییر رفتار و تصحیح تخلفات آمریکا است.

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تنگه هرمز توافق ایران و عمان شناور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
12
9
پاسخ
تنگه مال ماست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
به خصوص خارگ و سه جزیره مال ماست:)
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