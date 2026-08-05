تنگه هرمز حتی با توافق ایران و عمان هم باز نمیشود
صداوسیما به نقل از یک منبع مطلع: توافق احتمالی ایران و عمان در باره ترتیبات عبور شناورها از تنگه هرمز هیچ ارتباطی با باز شدن فوری این تنگه ندارد.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مذاکرات در باره ترتیبات تردد شناورها از تنگه هرمز صرفا ایرانی عمانی است و هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد.
در صورت ادامه تخلفات آمریکا، تنگه هرمز حتی با توافق بین ایران و عمان هم باز نخواهد شد. باز شدن تنگه هرمز منوط به تغییر رفتار و تصحیح تخلفات آمریکا است.
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