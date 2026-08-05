



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مذاکرات در باره ترتیبات تردد شناورها از تنگه هرمز صرفا ایرانی عمانی است و هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد.



در صورت ادامه تخلفات آمریکا، تنگه هرمز حتی با توافق بین ایران و عمان هم باز نخواهد شد. باز شدن تنگه هرمز منوط به تغییر رفتار و تصحیح تخلفات آمریکا است.