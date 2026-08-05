عکس: شلمچه؛ گذرگاه بازگشت عاشقان
در مرز شلمچه، جادهای که روزها شاهد قدمهای عاشقانه زائران اربعین بود، اکنون روایتگر بازگشت کاروان دلهایی است که از کربلا به سوی خانه بازمیگردند. چهرههای خسته از مسیر، اما سرشار از آرامش زیارت، حکایت از سفری دارند که پایانش در مرزها نیست؛ چراکه خاطره حرم و حالوهوای اربعین همچنان همراه زائران در ادامه زندگی جاری خواهد ماند.
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