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کد خبر: ۱۳۸۸۲۷۸
بازدید: ۱۸۸۷
نظرات: ۱

عکس: انتخاب نامزد سنای دموکرات‌ها در میشیگان

دموکرات‌های ایالت میشیگان در انتخابات مقدماتی، میان دو نامزد با رویکردهای متفاوت برای کسب نامزدی حزب در رقابت بر سر کرسی سنای آمریکا انتخاب می‌کنند؛ رقابتی که نتیجه آن بر انتخابات نهایی این کرسی تأثیرگذار خواهد بود.

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برچسب‌ها:
انتخابات سنا آمریکا میشیگان عکس بین الملل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰
چه عکس های قشنگی گذاشتید
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