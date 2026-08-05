عکس: انتخاب نامزد سنای دموکراتها در میشیگان
دموکراتهای ایالت میشیگان در انتخابات مقدماتی، میان دو نامزد با رویکردهای متفاوت برای کسب نامزدی حزب در رقابت بر سر کرسی سنای آمریکا انتخاب میکنند؛ رقابتی که نتیجه آن بر انتخابات نهایی این کرسی تأثیرگذار خواهد بود.
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برچسبها:انتخابات سنا آمریکا میشیگان عکس بین الملل
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