شرط سنی معافیت سربازی برای دارندگان ۳ و ۴ فرزند
سازمان وظیفهٔ عمومی اعلام کرد: مهلت استفاده از معافیت خدمت سربازی برای مشمولان دارای ۳ و ۴ فرزند تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۷۳| |
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به گزارش تابناک ، سازمان وظیفهٔ عمومی اعلام کرد: مهلت استفاده از معافیت خدمت سربازی برای مشمولان دارای ۳ و ۴ فرزند تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.
شرط سنی استفاده از این معافیت چیست؟
مشمولان دارای ۳ فرزند: حداقل ۴۰ سال سن. مشمولان دارای ۴ فرزند و بیشتر: بدون محدودیت سنی. مشمولان واجد شرایط میتوانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ در سراسر کشور، درخواست خود را ثبت کنند.
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این تصمیمات بدون سنجیدن عواقب آن خطرناک است ! الان اونیکه دو بچه داره و سومی در راهه میپره هر طور شده تا قبل از تاریخ اعلام شده بندازش بیرون بشن سه تا مهافی بگیره !
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴