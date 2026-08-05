سازمان وظیفهٔ عمومی اعلام کرد: مهلت استفاده از معافیت خدمت سربازی برای مشمولان دارای ۳ و ۴ فرزند تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.

شرط سنی معافیت سربازی برای دارندگان ۳ و ۴ فرزند

به گزارش تابناک ، سازمان وظیفهٔ عمومی اعلام کرد: مهلت استفاده از معافیت خدمت سربازی برای مشمولان دارای ۳ و ۴ فرزند تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.

شرط سنی استفاده از این معافیت چیست؟

مشمولان دارای ۳ فرزند: حداقل ۴۰ سال سن. مشمولان دارای ۴ فرزند و بیشتر: بدون محدودیت سنی. مشمولان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ در سراسر کشور، درخواست خود را ثبت کنند.