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شرط سنی معافیت سربازی برای دارندگان ۳ و ۴ فرزند

سازمان وظیفهٔ عمومی اعلام کرد: مهلت استفاده از معافیت خدمت سربازی برای مشمولان دارای ۳ و ۴ فرزند تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۷۳
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1209 بازدید
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سربازی

به گزارش تابناک ، سازمان وظیفهٔ عمومی اعلام کرد: مهلت استفاده از معافیت خدمت سربازی برای مشمولان دارای ۳ و ۴ فرزند تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.

 شرط سنی استفاده از این معافیت چیست؟

مشمولان دارای ۳ فرزند: حداقل ۴۰ سال سن. مشمولان دارای ۴ فرزند و بیشتر: بدون محدودیت سنی. مشمولان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ در سراسر کشور، درخواست خود را ثبت کنند.

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سربازی معافیت مشمولان تمدید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
3
5
پاسخ
این تصمیمات بدون سنجیدن عواقب آن خطرناک است ! الان اونیکه دو بچه داره و سومی در راهه میپره هر طور شده تا قبل از تاریخ اعلام شده بندازش بیرون بشن سه تا مهافی بگیره !
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
کسی که سه تا بچه داره معاف هم نشه تهش عملا چند ماه بیشتر نمیره سربازی، 2 ماه بابت تاهل کم میشه، فرزند اول 3 ماه، فرزند دوم 4 ماه، فرزند سوم هم 5 ماه، جمعا میشه 14 ماه کسری خدمت بابت تاهل و فرزند که اگر از 21 ماه کسر کنیم جمعا 7 ماه باقی میمونه...تازه اگر طرف کسری جبهه ی پدر و بسیج و ...نداشته باشه در بدترین حالت کلا 7 ماه میره سربازی که 2 ماهش هم تازه آموزشیه
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