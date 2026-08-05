عکس: راهپیمایی اربعین در میشیگان

هزاران نفر در شهر دیربورن ایالت میشیگان در مراسم سالانه راهپیمایی اربعین شرکت کردند؛ خیابان‌های این شهر میزبان عزادارانی بود که با پرچم‌ها و نمادهای مذهبی، یاد و خاطره امام حسین (ع) را گرامی داشتند. این مراسم یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های مذهبی شیعیان در آمریکا به شمار می‌رود.