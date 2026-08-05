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کد خبر: ۱۳۸۸۲۷۲
بازدید: ۲۴۳۱

عکس: راهپیمایی اربعین در میشیگان

هزاران نفر در شهر دیربورن ایالت میشیگان در مراسم سالانه راهپیمایی اربعین شرکت کردند؛ خیابان‌های این شهر میزبان عزادارانی بود که با پرچم‌ها و نمادهای مذهبی، یاد و خاطره امام حسین (ع) را گرامی داشتند. این مراسم یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های مذهبی شیعیان در آمریکا به شمار می‌رود.

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برچسب‌ها:
راهپیمایی اربعین در میشیگان اربعین آمریکا شیعیان آمریکا عکس بین الملل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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