عکس: پرتاب موفق موشک «اژدهای هوشمند-۳» چین و قرار گرفتن دو ماهواره در مدار
موشک حامل «اژدهای هوشمند-۳» چین روز چهارشنبه از آبهای نزدیک استان شاندونگ در شرق این کشور پرتاب شد و دو ماهواره ابرطیفی «چشم هوشمند شرقی-۰۱» و «چشم هوشمند شرقی-۰۲» را در مدارهای از پیش تعیینشده قرار داد.
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برچسبها:عکس بین الملل پرتاب موشک چین
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