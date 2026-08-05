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کد خبر: ۱۳۸۸۲۶۶
بازدید: ۱۴۰۳

عکس: پرتاب موفق موشک «اژدهای هوشمند-۳» چین و قرار گرفتن دو ماهواره در مدار

موشک حامل «اژدهای هوشمند-۳» چین روز چهارشنبه از آب‌های نزدیک استان شاندونگ در شرق این کشور پرتاب شد و دو ماهواره ابرطیفی «چشم هوشمند شرقی-۰۱» و «چشم هوشمند شرقی-۰۲» را در مدارهای از پیش تعیین‌شده قرار داد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل پرتاب موشک چین
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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