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گوشت بوفالو وارد سفره مردم ایران شد

منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفتگو با خبرفوری اعلام کرد: در بعضی فروشگاه‌ها گوشت بوفالو به‌ صورت علنی به‌فروش می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۶۵
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2820 بازدید
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۱۵
فروشگاه گوشت

 

به گزارش تابناک؛ منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفتگو با خبرفوری اعلام کرد: در بعضی فروشگاه‌ها گوشت بوفالو به‌ صورت علنی به‌فروش می‌رسد. واردات و مصرف گوشت بوفالو از نظر شرعی هیچگونه مشکلی ندارد ولی آنچه در جامعه مشاهده می‌شود مخالفت مردم است.
در ایام جنگ با وجود شرایط سختی که وجود داشت ۱۲ هزار تن گوشت از مبدأ‌های مختلف وارد کشور شد.

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گوشت بوفالو شرعی جنگ واردات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
2
18
پاسخ
عجب کاسبی دولت میکنه گوسفند رو صادر میکنه بوفالو به مردم میده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
دولت صادرات گوسفند ندارد عزیز دل
الکی تهمت نزنید
اگر هم صادراتی صورت بگیرد توسط بخش خصوصی است نه دولت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
دانه وارد میکنه مرغ صادر میکنه بعد مرغ دار هم میگه نمیصرفه خوب تعطیل کن تا وارد کنیم
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
ناشناس ۱۲:۳۲
کمی زمان بزار برو بررسی کن ببین همون بخش خصوصی چه کسانی هستن یا یک بار از مرز رد بشو ببین یک عدد انگشتر کوچک میتونی ببری بعد طرف هزاران راس دام رو از مرز با کامیون رد میکنه مثل سوخت
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
12
پاسخ
به عنوان کسی که سالها در صنایع غذایی کار کرده ام میدانم گوشت بوفالو در ت.لید مواد غذایی بصورت صنعتی و کارخانه ای کاربرد و پختش سخت است برای سوسیس کالباس مورد استفاده دارد بدرد پخت پز خانگی نمیخورد و بدون فراوری بسیار سفت است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اصطلاحا گوشت صنعتی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
1
13
پاسخ
و در این نشانه هایی است برای اهل تعقل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
5
پاسخ
بوفالو همان گاو با اندکی تغییرات ظاهری است که معمولا از هند وارد می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
6
پاسخ
سفره 4 درصدی ها!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
1
پاسخ
حلال هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
7
پاسخ
منظورشون بوفالو بوده یا گاومیش هندی؟! گاومیش هندی که فکر کنم در فرآورده‌های گوشتی استفاده می‌شد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
همون است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
2
پاسخ
نظارت این واردات با کیه ؟ چند وقت دیگه گندش در میاید که این گوشتها مشکل سلامت داشته , امروز زدن چند وقت دیگه صداش در میاد ؟ سابقه تجار ایرانی خرابه و آنچه تا حالا دیدیم این است که, به محض اینکه فرصت پیدا کنند برای منافع خودشان سلامت جامعه را نابود می کنند و هیچ ترسی هم از کسی ندارند چون میدانند کسی نیست یقه آنها را بگیرد
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
2
پاسخ
سلام اینا رو‌ ولش کن
اینکه هی مینالن نهاده دامی گرونه نمی صرفه قیمت مرغ گوشتی ولی بعد میگن مازاد تولید باید صادر کنیم متوجه نمی شم چطور برای صادرات می صرفه ولی برای مصرف داخلی نمی صرفه بلاخره برای واردات هم باید ارز خارج‌بشه یجای کار می لنگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
0
پاسخ
خیلی سال است در مناطقی از ایزان گاومیش پرورش داده می شود . ما هم زمان های قدیم داشتیم و گوشتش تقریبا مثل گاو است.
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