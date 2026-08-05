گوشت بوفالو وارد سفره مردم ایران شد

منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفتگو با خبرفوری اعلام کرد: در بعضی فروشگاه‌ها گوشت بوفالو به‌ صورت علنی به‌فروش می‌رسد.

به گزارش تابناک؛ منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفتگو با خبرفوری اعلام کرد: در بعضی فروشگاه‌ها گوشت بوفالو به‌ صورت علنی به‌فروش می‌رسد. واردات و مصرف گوشت بوفالو از نظر شرعی هیچگونه مشکلی ندارد ولی آنچه در جامعه مشاهده می‌شود مخالفت مردم است.

در ایام جنگ با وجود شرایط سختی که وجود داشت ۱۲ هزار تن گوشت از مبدأ‌های مختلف وارد کشور شد.