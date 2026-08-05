گوشت بوفالو وارد سفره مردم ایران شد
منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفتگو با خبرفوری اعلام کرد: در بعضی فروشگاهها گوشت بوفالو به صورت علنی بهفروش میرسد.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۶۵| |
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به گزارش تابناک؛ منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفتگو با خبرفوری اعلام کرد: در بعضی فروشگاهها گوشت بوفالو به صورت علنی بهفروش میرسد. واردات و مصرف گوشت بوفالو از نظر شرعی هیچگونه مشکلی ندارد ولی آنچه در جامعه مشاهده میشود مخالفت مردم است.
در ایام جنگ با وجود شرایط سختی که وجود داشت ۱۲ هزار تن گوشت از مبدأهای مختلف وارد کشور شد.
گزارش خطا
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عجب کاسبی دولت میکنه گوسفند رو صادر میکنه بوفالو به مردم میده
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ناشناس| |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
الکی تهمت نزنید
اگر هم صادراتی صورت بگیرد توسط بخش خصوصی است نه دولت
ناشناس| |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
ناشناس| |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
کمی زمان بزار برو بررسی کن ببین همون بخش خصوصی چه کسانی هستن یا یک بار از مرز رد بشو ببین یک عدد انگشتر کوچک میتونی ببری بعد طرف هزاران راس دام رو از مرز با کامیون رد میکنه مثل سوخت
به عنوان کسی که سالها در صنایع غذایی کار کرده ام میدانم گوشت بوفالو در ت.لید مواد غذایی بصورت صنعتی و کارخانه ای کاربرد و پختش سخت است برای سوسیس کالباس مورد استفاده دارد بدرد پخت پز خانگی نمیخورد و بدون فراوری بسیار سفت است
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ناشناس| |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
بوفالو همان گاو با اندکی تغییرات ظاهری است که معمولا از هند وارد می شود
منظورشون بوفالو بوده یا گاومیش هندی؟! گاومیش هندی که فکر کنم در فرآوردههای گوشتی استفاده میشد.
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ناشناس| |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
نظارت این واردات با کیه ؟ چند وقت دیگه گندش در میاید که این گوشتها مشکل سلامت داشته , امروز زدن چند وقت دیگه صداش در میاد ؟ سابقه تجار ایرانی خرابه و آنچه تا حالا دیدیم این است که, به محض اینکه فرصت پیدا کنند برای منافع خودشان سلامت جامعه را نابود می کنند و هیچ ترسی هم از کسی ندارند چون میدانند کسی نیست یقه آنها را بگیرد
سلام اینا رو ولش کن
اینکه هی مینالن نهاده دامی گرونه نمی صرفه قیمت مرغ گوشتی ولی بعد میگن مازاد تولید باید صادر کنیم متوجه نمی شم چطور برای صادرات می صرفه ولی برای مصرف داخلی نمی صرفه بلاخره برای واردات هم باید ارز خارجبشه یجای کار می لنگه
اینکه هی مینالن نهاده دامی گرونه نمی صرفه قیمت مرغ گوشتی ولی بعد میگن مازاد تولید باید صادر کنیم متوجه نمی شم چطور برای صادرات می صرفه ولی برای مصرف داخلی نمی صرفه بلاخره برای واردات هم باید ارز خارجبشه یجای کار می لنگه