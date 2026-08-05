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ترامپ: تنگه هرمز ممکن است امروز یا فردا باز شود

رئیس دولت تروریستی آمریکا ادعا کرد که ممکن است تنگه هرمز امروز یا فردا باز شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۶۴
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1156 بازدید
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۴

ترامپ: تنگه هرمز ممکن است امروز یا فردا باز شود

دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی ایالات متحده برای چندمین بار طی چند روز گذشته مدعی شد که تنگه هرمز ممکن است امروز (چهارشنبه) یا فردا پنجشنبه باز شود.

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، پیشتر نیز ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز در ادعایی جدید جهت آرام کردن بازار نفت مدعی شد که قیمت‌های انرژی کاهش خواهد یافت.

وی گفت به نظر می‌رسد اوضاع به خوبی پیش می‌رود و اگر تنگه هرمز باز شود، قیمت‌های بنزین کاهش می‌یابد.

ترامپ همچنین در لفاظی جدید خود ادعا کرد تنگه هرمز خیلی زود باز می‌شود در غیر این صورت ایران ضربه سختی خواهد خورد.

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ترامپ آمریکا تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
4
4
پاسخ
هی ترامپ برو بمیر تا دنیا روی ارامش ببینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
3
2
پاسخ
مگر ما آمریکایی هستیم که خرف های ترامپ برای ما سند باشد!
با مسئولین خودمون صحبت کنید و خبر بگذارید.
چرا مسئولین و شما، ما را از اخبار محروم میکنید تا چشممان به دهان آن سگ زرد باشد؟!
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
3
4
پاسخ
اشتباهه
انها مجددا حمله خواهند کرد
صالحی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
2
1
پاسخ
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