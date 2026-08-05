ترامپ: تنگه هرمز ممکن است امروز یا فردا باز شود

دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی ایالات متحده برای چندمین بار طی چند روز گذشته مدعی شد که تنگه هرمز ممکن است امروز (چهارشنبه) یا فردا پنجشنبه باز شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پیشتر نیز ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز در ادعایی جدید جهت آرام کردن بازار نفت مدعی شد که قیمت‌های انرژی کاهش خواهد یافت.

وی گفت به نظر می‌رسد اوضاع به خوبی پیش می‌رود و اگر تنگه هرمز باز شود، قیمت‌های بنزین کاهش می‌یابد.

ترامپ همچنین در لفاظی جدید خود ادعا کرد تنگه هرمز خیلی زود باز می‌شود در غیر این صورت ایران ضربه سختی خواهد خورد.