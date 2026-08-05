ترامپ: تنگه هرمز ممکن است امروز یا فردا باز شود
رئیس دولت تروریستی آمریکا ادعا کرد که ممکن است تنگه هرمز امروز یا فردا باز شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۶۴| |
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دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی ایالات متحده برای چندمین بار طی چند روز گذشته مدعی شد که تنگه هرمز ممکن است امروز (چهارشنبه) یا فردا پنجشنبه باز شود.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پیشتر نیز ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز در ادعایی جدید جهت آرام کردن بازار نفت مدعی شد که قیمتهای انرژی کاهش خواهد یافت.
وی گفت به نظر میرسد اوضاع به خوبی پیش میرود و اگر تنگه هرمز باز شود، قیمتهای بنزین کاهش مییابد.
ترامپ همچنین در لفاظی جدید خود ادعا کرد تنگه هرمز خیلی زود باز میشود در غیر این صورت ایران ضربه سختی خواهد خورد.
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مگر ما آمریکایی هستیم که خرف های ترامپ برای ما سند باشد!
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چرا مسئولین و شما، ما را از اخبار محروم میکنید تا چشممان به دهان آن سگ زرد باشد؟!
با مسئولین خودمون صحبت کنید و خبر بگذارید.
چرا مسئولین و شما، ما را از اخبار محروم میکنید تا چشممان به دهان آن سگ زرد باشد؟!