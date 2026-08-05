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مردم این کشورها ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟

مردم کدام کشورها بیشترین عمر را دارند؟ جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی امید به زندگی کجاست؟
کد خبر: ۱۳۸۸۲۶۳
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2684 بازدید
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۱۰
زندگی

 امید به زندگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی در جهان محسوب می‌شود؛ شاخصی که نشان می‌دهد اگر شرایط فعلی مرگ‌ومیر در یک کشور ثابت بماند، نوزادان متولدشده به طور متوسط چند سال عمر خواهند کرد. این شاخص تحت تأثیر عواملی مانند کیفیت خدمات درمانی، تغذیه، سطح رفاه، آموزش، امنیت و سبک زندگی قرار دارد. 
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، نگاهی به یکی از مهمترین شاخص های توسعه انسانی در جهان، روند حرکتی کشورهای متعدد در زمینه بهبود شرایط زندگی را نشان می دهد.

بالاترین عمر
بر اساس تازه‌ترین برآوردهای مبتنی بر داده‌های سازمان ملل، موناکو با میانگین امید به زندگی حدود ۸۸.۷ سال در صدر فهرست جهان قرار دارد. پس از آن هنگ‌کنگ با ۸۸.۴ سال، ژاپن با ۸۸ سال، کره‌جنوبی با ۸۷.۴ سال و سن‌مارینو با ۸۷.۳ سال، پنج رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده‌اند. وجه مشترک این کشورها، دسترسی گسترده به خدمات سلامت، درآمد سرانه بالا، تغذیه مناسب و شیوع پایین‌تر بیماری‌های قابل پیشگیری است. 

کوتاه‌ترین عمرها
در سوی دیگر جدول، پایین‌ترین امید به زندگی متعلق به کشورهایی است که سال‌ها با فقر، درگیری‌های داخلی، ضعف نظام سلامت و بیماری‌های واگیردار دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. نیجریه با میانگین حدود ۵۵ سال پایین‌ترین امید به زندگی جهان را دارد. پس از آن چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و لسوتو در پایین‌ترین رتبه‌های این شاخص قرار گرفته‌اند؛ کشورهایی که میانگین طول عمر در آنها بین ۵۵ تا ۵۷ سال برآورد شده است.

مردم این کشورها، ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟

جایگاه ایران کجاست؟
بر اساس این رتبه‌بندی، ایران با امید به زندگی نزدیک به ۸۰ سال، در رتبه ۹۹ جهان قرار دارد؛ جایگاهی که بالاتر از بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عراق، پاکستان و افغانستان و پایین‌تر از کشورهایی مانند ترکیه و عربستان سعودی است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که افزایش امید به زندگی در ایران طی چند دهه گذشته، بیش از هر چیز نتیجه گسترش واکسیناسیون، توسعه شبکه بهداشت، کاهش مرگ‌ومیر نوزادان و بهبود خدمات درمانی بوده است. با این حال، عواملی مانند بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت، آلودگی هوا، تصادفات جاده‌ای و تغییر سبک زندگی همچنان از مهم‌ترین چالش‌های افزایش طول عمر در کشور به شمار می‌روند.

معنای امید به زندگی
نکته مهم آن است که «امید به زندگی» به معنای سن دقیق فوت افراد نیست، بلکه یک شاخص آماری است که متوسط طول عمر مورد انتظار یک نوزاد را بر اساس نرخ‌های فعلی مرگ‌ومیر نشان می‌دهد. به همین دلیل، ممکن است افراد بسیاری بیش از این میانگین عمر کنند یا در سنین پایین‌تر جان خود را از دست بدهند، اما این شاخص همچنان یکی از معتبرترین معیارهای مقایسه وضعیت سلامت و کیفیت زندگی کشورها در سطح جهان محسوب می‌شود.

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امید به زندگی عمر زنان عمر مردان زندگی طول عمر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
2
29
پاسخ
اميد به زندگي بالا رفته ولي از 50 سالگي تا 80 سالگي فقط درد و مرز را بايد تحمل كرد يعني فقط طول دوره بيماري بالاتر رفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
بیمه هم نباشی کسی ادم حسابت نمیکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
کیفیت زندگی مهمه نه طول آن..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
17
پاسخ
ممنونم که گفتی جایگاهمون از افغانستان و عراق بالاتره. امید به زندگی در من افزایش پیدا کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
ایران در رتبه ۹۹ جهان قرار دارد؛ جایگاهی که بالاتر از بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عراق، پاکستان و افغانستان و پایین‌تر از کشورهایی مانند ترکیه و عربستان سعودی است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اگر عمر در ایران کوتاهتر بشه و کیفیت آن بالا بره بمراتب بهتر از شرایط فعلی است چون اکثر مسن های کشور دچار پوکی استخوان، سرطان، روماتیسم مفصلی..... هستند و روزی یک مشت قرص میخورند
فریدون
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
2
پاسخ
اعصاب آرام عمر بیشتر و سلامت78DH
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
4
پاسخ
خدایی عمر مفید آدمیزاد 60 سال بیشتر نیست، بعدش دیگه لک و لک کردنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
6
پاسخ
طول زندگی مهم نیست عرض زندگی و چکونه زیستن مهمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
0
پاسخ
زندگی باید کیفیت داشته باشه
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