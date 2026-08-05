پزشک مسلمان نامزد نهایی مجلس سنا شد

عبدل السید مسلمان توانست نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات سنا از میشیگان شود. او به شدت دیدگاه های ضدصهیونیستی و منتقد اسرائیل دارد.

دکتر "عبدل السید" نامزد مسلمان و ضدصهیونیست در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا برای مجلس سنا در ایالت میشیگان پیروز شد و نامزد نهایی این حزب برای یکی از دو کرسی این ایالت در مجلس سنای آمریکا شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این پیروزی غیرمنتظره، نشانه ای از پیشرفت و اقبال عمومی به جناح مترقی و چپ حزب دموکرات آمریکا به شمار می رود که خواهان توجه بیشتر دولت به خانه، پایان جنگ های مداخله جویانه و امپریالیستی در خارج و عدم کمک به رژیم آپارتاید اسرائیل هستند.

السید که پزشکی مسلمان از خانواده ای مهاجر مصری است در شهر دیترویت به دنیا آمده و علی‌رغم مواجهه با ضعف تبلیغاتی بزرگ، توانست در انتخابات مقدماتی به رغم نظرسنجی ها و پیش بینی ها، "هیلی استیونز" رقیب اصلی خود را شکست دهد.

السید موفق شد با پیروزی خود، در این انتخابات میان‌دوره‌ای، پایگاه رایی جدی برای چپ‌های مترقی در غرب میانه آمریکا ایجاد کند. واقعه ای که درنوع خود و در تاریخ این منطقه از آمریکا بی نظیر است.

او بر هجوم تقریبا 65 میلیون دلاری پول خارجی و تشکیلاتی که دور استیونز جمع شده بودند، غلبه کرد. "گرتچن ویتمر"، فرماندار میشیگان، اواخر ماه گذشته از رقیب السید یعنی استیونز حمایت کرده بود، اقدامی که به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از افزایش محبوبیت السید تلقی می‌شود.

السید، یک مقام سابق بهداشت عمومی، در ادامه و در انتخابات میاندوره ای با نماینده سابق "مایک راجرز" (مورد حمایت ترامپ)، که روز سه‌شنبه بدون هیچ رقیبی نامزدی جمهوری‌خواهان را از آن خود کرد، روبرو خواهد شد.

انتظار می‌رود رقابت آنها در ماه نوامبر یکی از رقابتی‌ترین انتخابات در میان دوره ای 2026 باشد و می‌تواند تعیین کند که کدام حزب سنا را کنترل می‌کند.

هر کسی که پیروز شود، جانشین سناتور "گری پیترز"، دموکراتی خواهد شد که از نامزدی برای دوره سوم منصرف شد و در انتخابات مقدماتی از استیونز حمایت کرد.

جمهوری‌خواهان هم اینک 53 کرسی در مجلس سنا دارند و دموکرات‌ها به دنبال برخی از ایالت‌های قرمز هستند تا 4 کرسی مورد نیاز برای کسب اکثریت را از آن خود کنند. اما دموکرات‌ها همچنین باید از کرسی‌های چندین ایالت مهم، از جمله جورجیا و میشیگان، دفاع کنند.

دونالد ترامپ که حمایت اولیه‌اش از راجرز به پیروزی او در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت میشیگان کمک کرد، در انتخابات سال‌های 2016 و 2024 در ایالت میشیگان پیروز شد ولی در انتخابات سال 2020 در این ایالت به جو بایدن باخت.

راجرز و جمهوری‌خواهان اعلام کرده بودند که السید را رقیب آسان‌تری نسبت به استیونز می‌دانند. کمیته ملی سناتورهای جمهوری‌خواه تا آنجا پیش رفتند که یک تبلیغ دیجیتالی تولید کرده و بر اعتبار مترقی السید و حمایت سناتور برنی سندرز، از او تاکید کردند. جمهوری خواهان نمایندگان مترقی حزب دموکرات را که مواضع منتقدانه جدی نسبت به اسرائیل و مداخلات امپریالیستی آمریکا در جهان دارند، با انگ هایی چون سوسیالیست و حتی کمونیست می نوازند و تلاش دارند افکار عمومی آمریکا به ویژه قشر محافظه کار را علیه آنها بسیج کنند.

سندرز و نماینده دموکرات "الکساندریا اوکازیو-کورتز"، از نیویورک، در ایالت میشیگان به شدت به نفع السید تبلیغات کردند.

محور اصلی تبلیغات انتخاباتی السید، شعار "بیمه درمانی برای همه"، محکوم کردن ورود پول لابیگران در سیاست آمریکا و انتقاد از استیونز به خاطر حمایت از کمک به اسرائیل، بود.

انتخابات مقدماتی به عنوان آزمایشی برای این دیده می‌شد که آیا یک جنبش پوپولیستی شورشی که در انتخابات مقدماتی در ایالت‌های آبی مانند نیویورک و کلرادو به پیروزی رسیده بود، می‌تواند در میدان نبرد بنفش در غرب میانه صنعتی ریشه بدواند یا خیر.

السید مانند سایر دموکرات‌هایی که در سال‌های اخیر برای سوق دادن حزب به چپ تلاش کرده‌اند، اسرائیل را به دلیل ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه به شدت محکوم کرده و خواهان قطع همکاری و همدستی دولت آمریکا با اسرائیل در جنگ های بی پایان این رژیم یاغی در "خاورمیانه" هستند. این موضع به ویژه در میشیگان، با جمعیت بزرگ مسلمان و عرب - آمریکایی، مرتبط است.

السید همچنین مرتبا استیونز را به خاطر پولی که از کمیته‌های اقدام سیاسی شرکت‌ها پذیرفته بود و پوشش تلویزیونی که از متحدان ولخرج دریافت می‌کرد، از جمله بیش از 30 میلیون دلار از گروهی وابسته به "کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل" - لابی قدرتمند طرفدار اسرائیل معروف به آیپک - مورد انتقاد قرار می‌داد.

طبق گزارش AdImpact - یک شرکت ردیابی تبلیغات در آمریکا- استیونز و متحدانش تقریبا 9 برابر السید و گروه‌های متحدش برای تبلیغات هزینه کردند.

السید در مناظره‌ای در هفته گذشته در دیترویت گفت: "اگر به یک عصای 60 میلیون دلاری نیاز دارید، احتمالا نمی‌توانید به تنهایی انتخاب شوید."

استیونز، نماینده کنگره که چهار دوره نماینده بوده است، خود را از نزدیک با تشکیلات دموکرات‌ها، از جمله نه تنها ویتمر و پیترز در میشیگان، بلکه چاک شومر، رهبر اقلیت سنا از نیویورک، همسو کرد. و در حالی که السید حمایت چهره‌های ملی چپ مانند سندرز و اوکاسیو-کورتز را به دست آورد، از سوی کارگران متحد خودروسازی نیز حمایت شد، که با توجه به سابقه خودروسازی‌اش، حضور عمده‌ای در این ایالت دارد.