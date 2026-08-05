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کد خبر: ۱۳۸۸۲۵۶
بازدید: ۲۵۸۶
نظرات: ۲

عکس: وداع با فرانکو بارزی، اسطوره فوتبال ایتالیا

فرانکو بارزی، اسطوره وفادار باشگاه میلان و یکی از بزرگ‌ترین مدافعان تاریخ فوتبال ایتالیا، در ۶۶ سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. این مدافع تاریخی باشگاه آ.ث. میلان که سال گذشته تحت عمل جراحی برای خارج کردن توده‌ای از ریه قرار گرفته بود، از سوی هم‌تیمی‌ها و حتی رقبای قدیمی‌اش الگویی کم‌نظیر در فوتبال شناخته می‌شد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کاپیتان افسانه‌ای میلان فرانکو بارزی فوتبال ایتالیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۶
لطفاً یک عکس از خود آن مرحوم هم بگذارید
پاسخ
3
0
ناشناس
France
۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱
عجب نسلی بودن. یک از یک بهتر
جام جهانی ۹۰ یادش بخیر
پاسخ
3
0