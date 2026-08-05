عکس: وداع با فرانکو بارزی، اسطوره فوتبال ایتالیا

فرانکو بارزی، اسطوره وفادار باشگاه میلان و یکی از بزرگ‌ترین مدافعان تاریخ فوتبال ایتالیا، در ۶۶ سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. این مدافع تاریخی باشگاه آ.ث. میلان که سال گذشته تحت عمل جراحی برای خارج کردن توده‌ای از ریه قرار گرفته بود، از سوی هم‌تیمی‌ها و حتی رقبای قدیمی‌اش الگویی کم‌نظیر در فوتبال شناخته می‌شد.