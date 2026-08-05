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مرگ دردناک سارق سیم‌های برق در کاشان

سخنگوی اداره برق کاشان از مرگ یک سارق حین تلاش برای سرقت تجهیزات شبکه انتقال برق ۲۰ کیلوولت در محور قمصر به مسلم‌آباد خبر داد. متوفی در اثر برخورد با جریان برق فشار قوی در محل حادثه جان خود را از دست داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۵۲
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2400 بازدید
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۵
سارق برق

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سخنگوی اداره برق کاشان از مرگ یک سارق حین تلاش برای سرقت تجهیزات شبکه انتقال برق ۲۰ کیلوولت در محور قمصر به مسلم‌آباد خبر داد.

سجاد ایجادی اظهار کرد: به دنبال دریافت گزارش از مرکز کنترل عملیات شمال استان اصفهان مبنی بر وقوع حادثه در شبکه انتقال نیرو، مشخص شد فردی که قصد سرقت تجهیزات برق را داشته، در محدوده جاده قمصر به مسلم‌آباد دچار برق‌گرفتگی شدید شده و جان خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: این حادثه در سرخط یک مرغداری متروکه در مسیر مذکور رخ داده است. متأسفانه فرد سارق به دلیل عدم آگاهی از خطرات خطوط فشار قوی و حین تلاش برای قطع و سرقت سیم‌ها، تحت تأثیر جریان برق ۲۰ کیلوولت قرار گرفته است.

سخنگوی اداره برق کاشان با اشاره به آسیب‌های ناشی از سرقت تجهیزات برق به بیت‌المال و ایجاد اختلال در شبکه توزیع، افزود: بار دیگر اقدام به سرقت از شبکه‌های توزیع برق حادثه‌ای تلخ و غیرقابل جبران را رقم زد؛ این در حالی است که بار‌ها نسبت به خطرات مرگبار برخورد غیرمجاز با شبکه‌های انتقال نیرو هشدار داده شده است.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه و با هماهنگی‌های صورت گرفته، مأموران انتظامی و کارشناسان قضایی جهت بررسی ابعاد موضوع و طی مراحل قانونی در محل حادثه حاضر شدند و جسد متوفی جهت سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد. تحقیقات پرونده این سرقت نافرجام توسط مراجع ذی‌صلاح همچنان ادامه دارد.

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سارق کابل برق کاشان غیرمجاز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
5
پاسخ
متاسفانه بقیه سارقان به دلیل آگاهی از خطرات خطوط فشار قوی و آشنایی با چگونگی سرقت و عدم ترس از عواقب مردم را آزار می کنند
نعیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
4
0
پاسخ
از نظر فقه اسلامی
دیه بر عهده کیست؟
شرکت برق؟
یا مصرف کننده برق؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
به دزد دیه داده نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
2
4
پاسخ
کسی میپرسه چرا ؟!!!
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
0
پاسخ
نمیشد اسم استان و شهرستان نیاری عزیز من اولا ببین چرا طرف این کار کرده دوما این بنده خدا خانواده داره ابرو مردم نبرید والا درست نیست.
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