قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افت، به ۱۸ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش ۶۵ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۱۳۵ (چهار هزار و صد و سی و پنج) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افت، به ۱۸ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 78 میلیون و 990 هزار تومان رسید‌.