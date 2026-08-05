قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افت، به ۱۸ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۴۶| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با افزایش ۶۵ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۱۳۵ (چهار هزار و صد و سی و پنج) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افت، به ۱۸ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 78 میلیون و 990 هزار تومان رسید.
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