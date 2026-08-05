با وجود حکم دادگاه قدس اشغالی برای تعلیق طرح وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، اما وی تاکید کرد: در اطراف زندان کتسیعوت، ما تمساح مستقر می‌کنیم.

ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، روز سه‌شنبه ۴ اوت به همراه ایدیت سیلمان، وزیر حفاظت از محیط زیست، از خندق‌هایی بازدید کرد که برای نگهداری تمساح‌ها در اطراف یکی از بندهای فوق‌ امنیتی زندان «کتسیعوت» حفر شده‌اند؛ زندانی که شمار زیادی از اسیران فلسطینی در آن نگهداری می‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این بازدید دو روز پس از آن انجام شد که دادگاه مرکزی قدس، در جایگاه دادگاه امور اداری، با صدور حکمی موقت اجرای طرح انتقال تمساح‌های نیل به اطراف زندان کتسیعوت را متوقف کرد. این حکم در پی دادخواست فوری انجمن حمایت از حیوانات «بگذارید حیوانات زندگی کنند» علیه بن‌گویر، سیلمان و سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی صادر شد.

بن‌گویر هنگام بازدید از خندق‌ها گفت: «قرار است در همین مکان تمساح‌ها مستقر شوند، اما دادگاه حکم صادر کرده و همچنان در مسیر اقدامات ما مانع ایجاد می‌کند.» وی در ادامه با تاکید بر پیگیری طرح افزود: «تمساح‌ها خواهند آمد و ما این نبرد را در دادگاه پیش خواهیم برد.»

سیلمان نیز مدعی شد این طرح برای محاصره بندهایی طراحی شده که اسیران فلسطینی متهم از سوی رژیم صهیونیستی به عضویت در یگان نخبه حماس در آنجا نگهداری می‌شوند. او با لحنی تهدیدآمیز گفت هرکس به صهیونیست‌ها حمله کند، باید بداند که سرانجام شب را در مکانی خواهد گذراند که تمساح‌ها آن را احاطه کرده‌اند.

عملیات حفر خندق‌ها از ۲۲ ژوئیه آغاز شده و طول آنها حدود ۱۷۰ متر اعلام شده است. رسانه‌های عبری هزینه اجرای آزمایشی این طرح را ۲۱ میلیون شِکِل (حدود هفت میلیون دلار) برآورد کرده‌اند.

