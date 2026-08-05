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پایان فعالیت باند جیب‌برهای BRT در شرق تهران

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام باند 3 نفره سارقان جیب‌ بر که با سوءاستفاده از ازدحام مسافران در اتوبوس‌های BRT اقدام به سرقت می‌کردند، خبر داد و گفت: متهمان پس از شناسایی توسط کارآگاهان، به سرقت‌های متعدد خود اعتراف کردند.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۴۲
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جیب بر

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری اعضای یک باند جیب‌بر حرفه‌ای در محدوده‌های مرکزی و شرقی تهران خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت به شیوه جیب‌بری در سطح حوزه استحفاظی، به‌ویژه در محدوده‌های خیابان ۱۷ شهریور، خیابان خاوران و بزرگراه امام علی (ع)، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت جیب‌بری پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ حاتمی افزود: بررسی پرونده‌های واصله نشان داد سارقان با سوءاستفاده از ازدحام جمعیت مسافران در اتوبوس‌های BRT و ایجاد فرصت مناسب، اقدام به سرقت اموال شهروندان می‌کردند که با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت پیشگیری از افزایش وقوعات مشابه، اقدامات تخصصی کارآگاهان آغاز شد.

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان در گام نخست با انجام تحقیقات میدانی، بررسی اظهارات شکات و شناسایی نقاط پرتکرار وقوع جرم، محل‌های احتمالی فعالیت سارقان را شناسایی کردند و با هماهنگی عوامل تجسس کلانتری‌های تابعه، چند تیم عملیاتی برای اجرای طرح مقابله با سارقان جیب‌بر وارد عمل شدند.

وی تصریح کرد: در همین راستا، کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی با اجرای طرح ویژه مقابله با سارقان جیب‌بر، با همکاری مأموران کلانتری ۱۱۴ غیاثی، موفق شدند یکی از سارقان را در حالی که در محدوده خیابان آیت‌الله سعیدی قصد سرقت از شهروندان را داشت، دستگیر کنند.

سرهنگ حاتمی گفت: متهم پس از دستگیری به پایگاه ششم پلیس آگاهی منتقل شد و در جریان تحقیقات فنی و تخصصی کارآگاهان، ضمن قبول سرقت از شهروندان، به ارتکاب سرقت‌های متعدد جیب‌بری با همکاری ۲ نفر دیگر از همدستانش اعتراف کرد.

وی افزود: در ادامه تحقیقات و با همکاری متهم دستگیرشده، مخفیگاه سایر اعضای این باند شناسایی شد و کارآگاهان با هماهنگی قضایی در تاریخ ۳ مرداد، طی عملیاتی جداگانه در محدوده خیابان مولوی، ایستگاه سعادت، یکی دیگر از اعضای این باند را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهمان دستگیرشده در تحقیقات انجام‌شده به بزه‌های ارتکابی اعتراف کردند و تاکنون با دعوت از شکات پرونده، ۵ نفر از مالباختگان موفق به شناسایی سارقان شده‌اند.

سرهنگ حاتمی در پایان گفت: اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری سایر همدستان احتمالی این باند و همچنین شناسایی دیگر مالباختگان ادامه دارد.

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جیب بر مالباختگان بی آر تی مخفیگاه
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