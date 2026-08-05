عکس: تخلیه مناطق مسکونی گواتمالا در پی فوران آتشفشان «فوئگو»
در پی فوران آتشفشان «فوئگو» در گواتمالا و سرازیر شدن خاکستر، گاز و گدازه به دامنههای آن، صدها تن از ساکنان این مناطق تخلیه شدند. مقامات همچنان در حالت آمادهباش هستند؛ چرا که این آتشفشان که یکی از فعالترین آتشفشانهای آمریکای مرکزی محسوب میشود، همچنان جوامع نزدیک به خود را تهدید میکند.
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برچسبها:عکس بین الملل گواتمالا فوران آتشفشان گدازه آتشفشان فوئگو
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