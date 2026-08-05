بازداشت قاتل فراری جنایت تهران در بندرعباس

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری عامل اصلی قتل مرد 37 ساله‌ای در یافت‌آباد خبر داد و گفت: کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با اقدامات تخصصی و عملیات‌های جداگانه، 3 متهم این پرونده را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از کشف پرونده قتل مرد ۳۷ ساله‌ای در محدوده یافت‌آباد و دستگیری عاملان این جنایت خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: ساعت ۱۲:۵۵ یکم آبان ماه ۱۴۰۴ از سوی بازپرس ویژه قتل، وقوع یک فقره قتل و انتقال جسد به بیمارستان شهدای یافت‌آباد به تیم بررسی صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.

سرهنگ نثاری افزود: بلافاصله کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه تیم بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و عوامل پزشکی قانونی در سردخانه بیمارستان حاضر شدند. در بررسی‌های اولیه، جسد مردی ۳۷ ساله، متأهل، دارای شغل آزاد و تحصیلات ابتدایی مشاهده شد که داخل ملحفه بیمارستانی پیچیده شده بود.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در معاینه جسد، آثار یک جراحت عمیق در ناحیه کتف سمت راست مشاهده شد که با توجه به دستور مقام قضایی، جسد برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات تخصصی برای شناسایی عامل یا عاملان جنایت در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در بررسی‌های میدانی و تحقیقات اولیه مشخص شد ساعت ۲۱:۳۰ مورخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴، مقتول در محدوده یافت‌آباد با ۳ نفر که با یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ سفیدرنگ به محل آمده بودند، به دلایل نامعلومی درگیر شده است.

سرهنگ نثاری گفت: در جریان این نزاع، یکی از افراد حاضر با استفاده از چاقو ضربه‌ای به ناحیه کتف مقتول وارد کرده و سپس به همراه ۲ نفر دیگر با خودرو از محل متواری شده‌اند.

وی افزود: پس از وقوع درگیری، مقتول با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اورژانس تماس گرفته و موضوع را اعلام کرده بود که با حضور عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شد، اما به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست داد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، شناسایی پاتوق‌ها، بررسی سرنخ‌های موجود و تحقیقات گسترده، موفق شدند در تاریخ ۵ آبان ماه سال گذشته ۲ نفر از متهمان مرتبط با این پرونده را در محدوده سه‌راه آذری شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی، در جریان بازجویی‌های فنی و تخصصی به شرکت در نزاع منجر به قتل اعتراف کرده و با قرار تأمین مناسب قضایی تحت نظر قرار گرفتند.

سرهنگ نثاری ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد ضارب اصلی پس از ارتکاب جنایت از محل متواری شده و در شهرستان بندرعباس مخفی شده است که کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اخذ نیابت قضایی و اعزام تیم عملیاتی به این شهرستان، در یک عملیات ضربتی در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۴ موفق به دستگیری متهم فراری و انتقال وی به پلیس آگاهی تهران بزرگ شدند.

وی بیان کرد: همچنین در ادامه تحقیقات و با جمع‌آوری اطلاعات تخصصی، مخفیگاه یکی دیگر از متهمان در محدوده یافت‌آباد شناسایی و وی در تاریخ دهم مردادماه ۱۴۰۵ دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: در جریان بازجویی‌های فنی، تخصصی و مواجهه حضوری میان متهمان، سرانجام در تاریخ یازدهم مردادماه متهم اصلی پرونده به نام «احمد» به تشریح نحوه وقوع درگیری پرداخت.

وی افزود: متهم در اعترافات خود عنوان کرد: روز حادثه من به همراه دوستم با خودرو پژو ۲۰۷ در حال تردد بودیم و قصد داشتیم یکی دیگر از دوستانمان را سوار کنیم، اما او پاسخ تلفنش را نمی‌داد. به همین دلیل با خودرو به کوچه محل سکونت او رفتیم. در آنجا مشاهده کردم با مردی ناشناس (مقتول) مشاجره لفظی دارد. برای جدا کردن آنها وارد شدم، اما مقتول به سمت من حمله کرد و با مشت به سینه‌ام زد که درگیری فیزیکی شکل گرفت. من نیز با چاقویی که همراه داشتم ضربه‌ای به پشت وی وارد کردم و ۲ نفر از دوستانم نیز او را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: ۲ متهم دیگر پرونده نیز در تحقیقات انجام‌شده ضمن تأیید اظهارات متهم اصلی، به حضور در نزاع و ضرب و جرح مقتول اعتراف کردند.

وی در پایان گفت: با توجه به اعترافات صریح متهمان و حسب دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، ضارب اصلی به اتهام قتل عمد و ۲ متهم دیگر به اتهام مشارکت در نزاع دسته‌جمعی با قرار بازداشت موقت برای انجام تحقیقات تکمیلی تحت نظر قرار گرفتند و اقدامات پلیسی در این زمینه همچنان ادامه دارد