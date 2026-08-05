واکنش پاول دوروف به حذف تلگرام از اپ استور
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ پاول دوروف در کانال تلگرامی خود نوشت: اپل شب گذشته برای مدت کوتاهی اپلیکیشن تلگرام را از اپاستور حذف کرد؛ اقدامی که پس از انتشار محتوای غیرقانونی مرتبط با هرزهنگاری توسط یک کاربر در یک گروه عمومی تلگرام انجام شد.
تلگرام چند ساعت بعد دوباره به اپاستور بازگشت. مدیر این پیامرسان در توضیح این اتفاق اعلام کرد هدفش از تشریح ماجرا، هشدار به سایر توسعهدهندگان و کمک به حفاظت از جوامع آنلاین در برابر حملات مشابه است.
به گفته وی، از آنجا که تلگرام با استفاده از ابزارهای نظارتی، محتوای غیرقانونی را از گروههای عمومی حذف میکند، مهاجم برای انتشار این محتوا از یک ترفند فنی استفاده کرده بود. او محتوای غیرقانونی تولیدشده یا دستکاریشده با هوش مصنوعی را از طریق ویرایش یک پیام قدیمی در یک گروه فعال منتشر کرد؛ بهگونهای که محتوا برای اعضای گروه قابل مشاهده نبود و آنها امکان مشاهده یا گزارش آن را نداشتند.
وی افزود مهاجم یک باجگیر بوده است؛ فردی که از مدیران گروهها در ازای هدف قرار ندادن جوامع آنها اخاذی میکند. به گفته او، این افراد از حسابهای کاربری خودکار برای انتشار محتوای غیرقانونی در گروههای عمومی استفاده و سپس آن را به اپل گزارش میکنند تا در صورت خودداری مدیران از پرداخت باج، زمینه حذف قانونی این جوامع از اپاستور فراهم شود.
مدیر تلگرام تأکید کرد انتشار محتوای غیرقانونی مرتبط با هرزهنگاری در گروههای عمومی، از دیدگاه عملیاتی یک مشکل سیستماتیک در این پیامرسان نیست و سامانه نظارت و بررسی محتوا فعال است. به گفته وی، استفاده از محتوای نامرئی و سایر ترفندهای فنی، نشان میدهد مهاجمان برای دور زدن سازوکارهای نظارتی به روشهای جدیدی روی آوردهاند.
وی در پایان گفت این ماجرا دو درس مهم برای توسعهدهندگان اپلیکیشنها و مدیران جوامع آنلاین دارد: باجگیران راههایی برای وادار کردن اپل به واکنشهای شدید پیدا کردهاند و تاکتیکهای آنها نیز در حال تغییر است؛ مسئلهای که میتواند جوامع آنلاین را در پلتفرمهای مختلف اجتماعی در معرض تهدید قرار دهد.