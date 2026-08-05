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تداوم وزش باد، گردوخاک و رگبار در بعضی مناطق

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور آخرین و جدیدترین پیش‌بینی آب‌وهوای استان‌های کشور را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۲۳
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وزش باد

به گزارش تابناک؛ با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز در برخی نقاط مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی و روز پنجشنبه در برخی نقاط گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز جمعه در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی و دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و روز شنبه در برخی نقاط مازندران و دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: از اواخر وقت پنجشنبه تا جمعه، دریای عمان و دریای خزر مواج خواهد بود.

ضیائیان ادامه داد: از امروز تا شنبه در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق و بخش‌هایی از مرکز و روز یکشنبه در نوار شرقی کشور، در بعضی از ساعات وزش باد شدید و در برخی مناطق خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

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وزش باد رگبار هواشناسی گردوخاک
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