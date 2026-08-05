انفجار در منطقه صنعتی «جبلعلی» در دبی
منابع محلی بامداد چهارشنبه از شنیدهشدن صدای ۳ انفجار در سواحل امارات عربی متحده و آتش گرفتن یک انبار یا مخزن سوخت خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۱۳| |
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برخاستن ستونهای عظیم دود از بندر جبلعلی دبی
نیروهای وفادار به امارات مدعی شدهاند که یک پهپاد متعلق به نیروهای یمنی را در شمال استان لحج سرنگون کردهاند.
پروازهای فوقالعاده پهپادها در آسمان قطر و بحرین در پی وقوع چندین انفجار ناشناخته در دبی
رسانههای عربی اعلام نمودند که مقامات اماراتی ۲ نفر را بهدلیل فیلمبرداری از آتشسوزیها دستگیر کردند.
رسانههای اماراتی با اشاره به شنیدهشدن صدای حداقل ۷ انفجار در مدت ۲۰ دقیقه، ادعا کردند این حادثه شاید بهدلیل مشکلات فنی باشد.
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