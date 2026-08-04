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کد خبر:۱۳۸۸۲۰۵
کد خبر:۱۳۸۸۲۰۵
3062 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

تصاویر ترافیک سوخت رسان‌های آمریکا در اسرائیل

تصاویر تازه نشان می‌دهد پایگاه هوایی رامون رژیم اسرائیل مملو از هواپیماهای سوخت‌رسانی آمریکایی است؛ به گونه‌ای که هر موشکی به این پایگاه اصابت کند، یک تانکر سوخت رسان آمریکا را هدف قرار داده است. از منظر عملیاتی، این اقدام آمریکا با ایجاد تداوم عملیات هوایی و افزایش زمان ماندگاری هواگردهای رزمی، یکی از پیش‌نیازهای مهم برای اجرای سناریوی حملات وسیع در خاک ایران محسوب می‌شود که تاکنون به واسطه عواملی چون وسعت سرزمینی ایران، پراکندگی اهداف، چرخه سریع جابه‌جایی تجهیزات و ظهور مداوم اهداف زمان‌حساس برای آمریکا و اسرائیل ناممکن بوده است.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران پایگاه هوایی رامون
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
1
پاسخ
ایران بایست از این فرصت استفاده کند و با چند فروند موشک با کلاهک خوشه ای این سوخت رسانها را نابود کند و شر حملات هوایی آمریکا و اسراییل را حداقل تا چند سال از سر این مرز و بوم دور کند!
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
1
پاسخ
پس چرا نمی زنیدشون. ایتها الان خوراک موشک هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
0
پاسخ
چند ایراد به انها وارد است اولا که یک موشک بیشتر از یک هواپیما را میزند .
دوما اینها فقط بدرد ان میخورد که هواپیما ها را سوخت گیری کرده تا بتواند مسافت های دور دست را بزنند مگر نه بعد از اتمام بمب ها باید فرود بیایند ..
بنده خدا
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
1
پاسخ
موشک‌های دقیق رو برای آنها تنظیم و پیش دستانه شلیک کنید بدون ترس و رحم به این جنایتکارترین
شاهرخ
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
1
پاسخ
عدم حمله به سوخت رسان ها باعث از دست رفتن دو پنجم
از سرمایه ملی ایران خواهد شد.
احتمال حمله به بنادر اصلی ایران وجود دارد
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