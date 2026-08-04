نبض خبر
تصاویر ترافیک سوخت رسانهای آمریکا در اسرائیل
تصاویر تازه نشان میدهد پایگاه هوایی رامون رژیم اسرائیل مملو از هواپیماهای سوخترسانی آمریکایی است؛ به گونهای که هر موشکی به این پایگاه اصابت کند، یک تانکر سوخت رسان آمریکا را هدف قرار داده است. از منظر عملیاتی، این اقدام آمریکا با ایجاد تداوم عملیات هوایی و افزایش زمان ماندگاری هواگردهای رزمی، یکی از پیشنیازهای مهم برای اجرای سناریوی حملات وسیع در خاک ایران محسوب میشود که تاکنون به واسطه عواملی چون وسعت سرزمینی ایران، پراکندگی اهداف، چرخه سریع جابهجایی تجهیزات و ظهور مداوم اهداف زمانحساس برای آمریکا و اسرائیل ناممکن بوده است.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران پایگاه هوایی رامون
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
ایران بایست از این فرصت استفاده کند و با چند فروند موشک با کلاهک خوشه ای این سوخت رسانها را نابود کند و شر حملات هوایی آمریکا و اسراییل را حداقل تا چند سال از سر این مرز و بوم دور کند!
چند ایراد به انها وارد است اولا که یک موشک بیشتر از یک هواپیما را میزند .
دوما اینها فقط بدرد ان میخورد که هواپیما ها را سوخت گیری کرده تا بتواند مسافت های دور دست را بزنند مگر نه بعد از اتمام بمب ها باید فرود بیایند ..
دوما اینها فقط بدرد ان میخورد که هواپیما ها را سوخت گیری کرده تا بتواند مسافت های دور دست را بزنند مگر نه بعد از اتمام بمب ها باید فرود بیایند ..
موشکهای دقیق رو برای آنها تنظیم و پیش دستانه شلیک کنید بدون ترس و رحم به این جنایتکارترین