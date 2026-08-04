تصاویر تازه نشان می‌دهد پایگاه هوایی رامون رژیم اسرائیل مملو از هواپیماهای سوخت‌رسانی آمریکایی است؛ به گونه‌ای که هر موشکی به این پایگاه اصابت کند، یک تانکر سوخت رسان آمریکا را هدف قرار داده است. از منظر عملیاتی، این اقدام آمریکا با ایجاد تداوم عملیات هوایی و افزایش زمان ماندگاری هواگردهای رزمی، یکی از پیش‌نیازهای مهم برای اجرای سناریوی حملات وسیع در خاک ایران محسوب می‌شود که تاکنون به واسطه عواملی چون وسعت سرزمینی ایران، پراکندگی اهداف، چرخه سریع جابه‌جایی تجهیزات و ظهور مداوم اهداف زمان‌حساس برای آمریکا و اسرائیل ناممکن بوده است.